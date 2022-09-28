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Як кременчужанам оплатити комунальні послуги у мобільних застосунках

Сьогодні, 21:29 Переглядів: 142

 

Покрокові інструкції для Приват 24, monobank, Ощад 24/7

Для багатьох українців смартфони стали незамінними помічниками у повсякденному житті. Будь-де у будь-який час є можливість замовити таксі та піцу, оформити поштове відправлення та купити одяг, оплатити проїзд у громадському транспорті. Тому деякі українські банки реалізували оплату комунальних платежів через свої мобільні застосунки.

Розповідаємо, як оплатити комуналку смартфоном у «мобільних банках» Приват 24, monobank та Ощад24.

Як оплатити комунальні послуги через мобільний додаток Приват24:

  1. Увійдіть у програму та перейдіть у вкладку «Сервіси», вона знаходиться у лівому нижньому кутку.
  2. Далі оберіть опцію «Платежі».
  3. Виберіть потрібну організацію із запропонованого списку.
  4. Введіть номер особового рахунку.
  5. Введіть суму платежу.
  6. Натисніть «Додати платіж в кошик». Якщо є комісія, інформація про неї відобразитися в новому вікні.
  7. Виберіть карту або рахунок, натисніть «Підтвердити».

Детальніше тут.

Як оплатити комунальні послуги через мобільний додаток monobank:

  1. Оновити мобільний додаток банку до останньої актуальної версії й відкрити його на смартфоні.
  2. На головній сторінці програми клацнути на кнопку «Інші платежі» для переходу до потрібного розділу. Серед запропонованих послуг вибрати пункт «Комунальний платіж».
  3. У мобільному додатку вже прикріплена адреса для оплати послуг за замовчуванням – з прописки в документі, зазначеному при реєстрації першої карти в Монобанку. Якщо потрібно внести платіж за іншою адресою, клацніть на кнопку «Створити папку» – «Комунальні платежі» – заповніть потрібні поля і натисніть «Додати адресу». Ви також можете очистити список доданих адрес, щоб не плутатися при оплаті.
  4. При додаванні адреси потрібно вказати місто проживання, вулицю, номер будинку (корпус при необхідності) і номер квартири.
  5. Виберіть часовий період, за який буде вноситися платіж. Виберіть зі списку ті послуги, за які хочете внести оплату на даний момент. У користувачів є можливість додати потрібну компанію для оплати послуг ЖКГ, якщо потрібної немає в списку за замовчуванням.
  6. Введіть суму яку хочете оплатити на рахунок комунальної компанії. Після завершення всіх налаштувань клацніть на пункт «Оплатити» і підтвердьте транзакцію.

При необхідності можете отримати квитанцію про оплату на свій E-mail, зручний месенджер, або відразу роздрукувати на принтері для зберігання в паперовому вигляді.

Детальніше тут.

Як оплатити комунальні послуги через мобільний додаток Ощад 24/7:

  1. Натисніть «Платежі» у головному меню.
  2. Оберіть вкладку «Комунальні послуги».
  3. Оберіть зі списку потрібну область та постачальника послуг.
  4. Натисніть «Пошук по ідентифікатору».
  5. Введіть ідентифікатор та натисніть «Продовжити».
  6. Перевірте правильність  даних: платник, отримувач, сума, показники лічильників. За необхідності дані можна відредагувати.
  7. Оберіть рахунок для списання коштів.
  8. Поставте відмітку в пункті погодження з комісією банку та натисніть «Продовжити».
  9. Введіть одноразовий пароль з СМС та натисніть «Оплатити».

Відеоінструкція тут.

Раніше ми писали про поради, які НБУ дає, щоб уникнути шахраїв, які виманюють гроші через чат-боти.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: онлайн оплата застосунок дистанційно Приват 24 monobank Ощад 24/7 ПриватБанк Монобанк Ощадбанк
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