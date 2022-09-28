Як кременчужанам оплатити комунальні послуги у мобільних застосунках

Покрокові інструкції для Приват 24, monobank, Ощад 24/7
Для багатьох українців смартфони стали незамінними помічниками у повсякденному житті. Будь-де у будь-який час є можливість замовити таксі та піцу, оформити поштове відправлення та купити одяг, оплатити проїзд у громадському транспорті. Тому деякі українські банки реалізували оплату комунальних платежів через свої мобільні застосунки.
Розповідаємо, як оплатити комуналку смартфоном у «мобільних банках» Приват 24, monobank та Ощад24.
Як оплатити комунальні послуги через мобільний додаток Приват24:
- Увійдіть у програму та перейдіть у вкладку «Сервіси», вона знаходиться у лівому нижньому кутку.
- Далі оберіть опцію «Платежі».
- Виберіть потрібну організацію із запропонованого списку.
- Введіть номер особового рахунку.
- Введіть суму платежу.
- Натисніть «Додати платіж в кошик». Якщо є комісія, інформація про неї відобразитися в новому вікні.
- Виберіть карту або рахунок, натисніть «Підтвердити».
Детальніше тут.
Як оплатити комунальні послуги через мобільний додаток monobank:
- Оновити мобільний додаток банку до останньої актуальної версії й відкрити його на смартфоні.
- На головній сторінці програми клацнути на кнопку «Інші платежі» для переходу до потрібного розділу. Серед запропонованих послуг вибрати пункт «Комунальний платіж».
- У мобільному додатку вже прикріплена адреса для оплати послуг за замовчуванням – з прописки в документі, зазначеному при реєстрації першої карти в Монобанку. Якщо потрібно внести платіж за іншою адресою, клацніть на кнопку «Створити папку» – «Комунальні платежі» – заповніть потрібні поля і натисніть «Додати адресу». Ви також можете очистити список доданих адрес, щоб не плутатися при оплаті.
- При додаванні адреси потрібно вказати місто проживання, вулицю, номер будинку (корпус при необхідності) і номер квартири.
- Виберіть часовий період, за який буде вноситися платіж. Виберіть зі списку ті послуги, за які хочете внести оплату на даний момент. У користувачів є можливість додати потрібну компанію для оплати послуг ЖКГ, якщо потрібної немає в списку за замовчуванням.
- Введіть суму яку хочете оплатити на рахунок комунальної компанії. Після завершення всіх налаштувань клацніть на пункт «Оплатити» і підтвердьте транзакцію.
При необхідності можете отримати квитанцію про оплату на свій E-mail, зручний месенджер, або відразу роздрукувати на принтері для зберігання в паперовому вигляді.
Детальніше тут.
Як оплатити комунальні послуги через мобільний додаток Ощад 24/7:
- Натисніть «Платежі» у головному меню.
- Оберіть вкладку «Комунальні послуги».
- Оберіть зі списку потрібну область та постачальника послуг.
- Натисніть «Пошук по ідентифікатору».
- Введіть ідентифікатор та натисніть «Продовжити».
- Перевірте правильність даних: платник, отримувач, сума, показники лічильників. За необхідності дані можна відредагувати.
- Оберіть рахунок для списання коштів.
- Поставте відмітку в пункті погодження з комісією банку та натисніть «Продовжити».
- Введіть одноразовий пароль з СМС та натисніть «Оплатити».
Відеоінструкція тут.
Раніше ми писали про поради, які НБУ дає, щоб уникнути шахраїв, які виманюють гроші через чат-боти.