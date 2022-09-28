Як кременчужанам оплатити комунальні послуги у мобільних застосунках

Сьогодні, 21:29 Переглядів: 142

Для багатьох українців смартфони стали незамінними помічниками у повсякденному житті. Будь-де у будь-який час є можливість замовити таксі та піцу, оформити поштове відправлення та купити одяг, оплатити проїзд у громадському транспорті. Тому деякі українські банки реалізували оплату комунальних платежів через свої мобільні застосунки.

Розповідаємо, як оплатити комуналку смартфоном у «мобільних банках» Приват 24, monobank та Ощад24.

Як оплатити комунальні послуги через мобільний додаток Приват24:

Увійдіть у програму та перейдіть у вкладку «Сервіси», вона знаходиться у лівому нижньому кутку. Далі оберіть опцію «Платежі». Виберіть потрібну організацію із запропонованого списку. Введіть номер особового рахунку. Введіть суму платежу. Натисніть «Додати платіж в кошик». Якщо є комісія, інформація про неї відобразитися в новому вікні. Виберіть карту або рахунок, натисніть «Підтвердити».

Детальніше тут.

Як оплатити комунальні послуги через мобільний додаток monobank:

Оновити мобільний додаток банку до останньої актуальної версії й відкрити його на смартфоні. На головній сторінці програми клацнути на кнопку «Інші платежі» для переходу до потрібного розділу. Серед запропонованих послуг вибрати пункт «Комунальний платіж». У мобільному додатку вже прикріплена адреса для оплати послуг за замовчуванням – з прописки в документі, зазначеному при реєстрації першої карти в Монобанку. Якщо потрібно внести платіж за іншою адресою, клацніть на кнопку «Створити папку» – «Комунальні платежі» – заповніть потрібні поля і натисніть «Додати адресу». Ви також можете очистити список доданих адрес, щоб не плутатися при оплаті. При додаванні адреси потрібно вказати місто проживання, вулицю, номер будинку (корпус при необхідності) і номер квартири. Виберіть часовий період, за який буде вноситися платіж. Виберіть зі списку ті послуги, за які хочете внести оплату на даний момент. У користувачів є можливість додати потрібну компанію для оплати послуг ЖКГ, якщо потрібної немає в списку за замовчуванням. Введіть суму яку хочете оплатити на рахунок комунальної компанії. Після завершення всіх налаштувань клацніть на пункт «Оплатити» і підтвердьте транзакцію.

При необхідності можете отримати квитанцію про оплату на свій E-mail, зручний месенджер, або відразу роздрукувати на принтері для зберігання в паперовому вигляді.

Детальніше тут.

Як оплатити комунальні послуги через мобільний додаток Ощад 24/7:

Натисніть «Платежі» у головному меню. Оберіть вкладку «Комунальні послуги». Оберіть зі списку потрібну область та постачальника послуг. Натисніть «Пошук по ідентифікатору». Введіть ідентифікатор та натисніть «Продовжити». Перевірте правильність даних: платник, отримувач, сума, показники лічильників. За необхідності дані можна відредагувати. Оберіть рахунок для списання коштів. Поставте відмітку в пункті погодження з комісією банку та натисніть «Продовжити». Введіть одноразовий пароль з СМС та натисніть «Оплатити».

Відеоінструкція тут.

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