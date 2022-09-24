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НБУ попереджає про шахраїв, які виманюють гроші через чат-боти, та дає поради як цього уникнути

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 198

 

Нікому не повідомляйте пін-код до картки, три цифри на звороті картки та коди (одноразові паролі) банків

Національний банк України попереджає про шахраїв, які виманюють гроші через чат-боти. Шахраї розповідають, що Нацбанк нібито проводить благодійну акцію із фондом «Твоя опара» - всім українцям виплачується «соціально-індивідуальна виплата». І для заповнення заявки на цю виплату зловмисники пропонують перейти в шахрайський чат-бот.

- Наголошуємо, що Національний банк не здійснює жодних соціальних виплат, - йдеться у повідомленні.

Нині НБУ проводить благодійну акцію зі збору коштів для допомоги ЗСУ – «Смілива гривня». Але вона не передбачає здійснення жодних виплат. Детальніше про цю благодійну ініціативу можна дізнатись тут.

Всі кошти, що надходять на спецрахунки НБУ на допомогу ЗСУ, перераховуються на потреби військових.

Кошти, що надходять на спецрахунок на гуманітарні потреби, отримує та розпоряджається Міністерство соціальної політики України.

Як за подібними схемами шахраї можуть привласнити чужі гроші

На шахрайських сайтах, чат-ботах зловмисники можуть пропонувати надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж для оформлення допомоги, в результаті дані платіжної картки можуть будуть скомпрометовані.
Також під приводом оформлення виплати шахраї можуть просити повідомити секретну інформацію:

  • пін-код до картки;
  • тризначний номер на звороті картки;
  • термін дії картки тощо.

Поради НБУ, як уникнути шахрайства:

  • Користуйтеся інформацією тільки з офіційних джерел. Усю офіційну інформацію НБУ публікує на своєму сайті або у власних соцмережах.
  • Також інформацію про всі види легальної фінансової допомоги, яку можуть отримати наші громадяни, можна переглянути на порталі.
  • Не переходьте за неперевіреними посиланнями. Якщо все ж необхідно перейти на сайт організації, адресу якої ви отримали в посиланні, то краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на веб-ресурс.
    Перевіряйте правильність назви сайтів, на які переходите та вводите свої персональні дані. Адреси справжнього та шахрайського сайту можуть бути схожі, за винятком одного чи кількох символів.
  • Не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах. Якщо ви випадково розкрили дані платіжної картки на підозрілому сайті, негайно заблокуйте картку через інтернет-банкінг або зателефонуйте до банку за номером, зазначеним на звороті картки.
  • Нікому не повідомляйте пін-код до картки, три цифри на звороті картки, коди (одноразові паролі) банків та мобільних операторів.
- Національний банк спільно з правоохоронними органами щоденно працює над тим, щоб платіжного шахрайства в кіберпросторі ставало все менше. Але кожен громадянин також має бути обережним, поінформованим та не давати шахраям шансів на створення успішних афер. Пам’ятайте, що передавання своїх персональних чи фінансових даних невідомим особам ставить під загрозу ваші рахунки та грошові кошти на них, - зазначили в НБУ.
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Автор: Віктор Крук
Теги: нацбанк шахраї банківська картка чат-бот
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