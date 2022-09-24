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«86 днів Маріуполя і 124 в полоні»: мати Сергія Корнета з Полтавщини, якого звільнили з полону

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 72

 

Коли саме воїн приїде додому, поки не відомо, говорить мати

Серед майже десятка звільнених із російського полону жителів Полтавщини – 32-річний Сергій Корнет. Зв’язку з ним рідні не мали понад чотири місяці, каже мати воїна Зоя Корнет. Більше вона розповіла Суспільному.

Сергій Корнет родом із села Пузикове Глобинської громади. Лейтенант у складі полку «Азов» захищав, зокрема, Маріуполь під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. У цей час, каже Зоя Корнет, із сином спілкувалися не часто.

- Телефонував дуже рідко, бо зв’язку не було. Він був постачальником, БК (боєкомплекти – ред.) розвозив по всьому Маріуполю. Дуже не розповідав, такий він у мене, потайний. Хлопцям їсти возив і спорядження, знаходив десь зв’язок і писав. Інколи не було по три дні й більше зв’язку з ним. Потім він писав «Ми живі».

Згодом Сергій з іншими захисниками потрапив на завод «Азовсталь», де тримали оборону аж до виходу з підприємства.

- Ми дізналися з телевізора, що вони здаються в полон. Безпосередньо подзвонив він до нас 19 травня. А 20 травня вони виходили, офіцери виходили останні (із заводу «Азовсталь» – ред.). Він сказав, що вони виходять. Не говорив, що в полон. Сказав, що скоро будуть вдома.

 

Після того зв’язку із сином батьки не мали. Увечері 21 вересня Сергій Корнет подзвонив і повідомив про своє повернення.

- Від 20 травня оце перший раз, що він зателефонував. Сказав: «Привіт, я в Україні». Спочатку я спитала, хто це, а він каже: «Мам, це я». Які емоції? Плачеш і все. 86 днів Маріуполя, тяжких боїв і 124 в полоні. Ми не думали, що їх звільнять взагалі, зовсім ніякої надії не було».

32-річний Сергій Корнет – начальник взводу кінологічної служби полку «Азов». До нього долучився 2014-го року, а 2015-го потрапив на війну. Зокрема, звільняв село Широкине, що неподалік Маріуполя на Донеччині.

- Так він там залишився (на службі – ред.), підписав контракт. Він кінологічну службу заснував, фактично, її з нуля підняв. Тренували собак. Казав, що з кінологів лише він один вийшов, його тільки звільнили (з російського полону – ред.).

Коли саме воїн приїде додому, поки не відомо, говорить мати.

- Сказали, що вони ніби три дні будуть на карантині, потім реабілітація. Вони зараз проходять комісію. Сказав, що все добре, зателефонує. Ось таке. Чекаємо.

У травні 2022-го року Сергієві Корнету присвоїли державну нагороду – орден «За мужність» ІІІ ступеня.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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ФРОНТОВІ ІСТОРІЇ КРЕМЕНЧУЖАН:

У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.

Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!

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