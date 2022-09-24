«86 днів Маріуполя і 124 в полоні»: мати Сергія Корнета з Полтавщини, якого звільнили з полону

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 72

Коли саме воїн приїде додому, поки не відомо, говорить мати

Серед майже десятка звільнених із російського полону жителів Полтавщини – 32-річний Сергій Корнет. Зв’язку з ним рідні не мали понад чотири місяці, каже мати воїна Зоя Корнет. Більше вона розповіла Суспільному.

Сергій Корнет родом із села Пузикове Глобинської громади. Лейтенант у складі полку «Азов» захищав, зокрема, Маріуполь під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. У цей час, каже Зоя Корнет, із сином спілкувалися не часто.

- Телефонував дуже рідко, бо зв’язку не було. Він був постачальником, БК (боєкомплекти – ред.) розвозив по всьому Маріуполю. Дуже не розповідав, такий він у мене, потайний. Хлопцям їсти возив і спорядження, знаходив десь зв’язок і писав. Інколи не було по три дні й більше зв’язку з ним. Потім він писав «Ми живі».

Згодом Сергій з іншими захисниками потрапив на завод «Азовсталь», де тримали оборону аж до виходу з підприємства.

- Ми дізналися з телевізора, що вони здаються в полон. Безпосередньо подзвонив він до нас 19 травня. А 20 травня вони виходили, офіцери виходили останні (із заводу «Азовсталь» – ред.). Він сказав, що вони виходять. Не говорив, що в полон. Сказав, що скоро будуть вдома.

Після того зв’язку із сином батьки не мали. Увечері 21 вересня Сергій Корнет подзвонив і повідомив про своє повернення.

- Від 20 травня оце перший раз, що він зателефонував. Сказав: «Привіт, я в Україні». Спочатку я спитала, хто це, а він каже: «Мам, це я». Які емоції? Плачеш і все. 86 днів Маріуполя, тяжких боїв і 124 в полоні. Ми не думали, що їх звільнять взагалі, зовсім ніякої надії не було».

32-річний Сергій Корнет – начальник взводу кінологічної служби полку «Азов». До нього долучився 2014-го року, а 2015-го потрапив на війну. Зокрема, звільняв село Широкине, що неподалік Маріуполя на Донеччині.

- Так він там залишився (на службі – ред.), підписав контракт. Він кінологічну службу заснував, фактично, її з нуля підняв. Тренували собак. Казав, що з кінологів лише він один вийшов, його тільки звільнили (з російського полону – ред.).

Коли саме воїн приїде додому, поки не відомо, говорить мати.

- Сказали, що вони ніби три дні будуть на карантині, потім реабілітація. Вони зараз проходять комісію. Сказав, що все добре, зателефонує. Ось таке. Чекаємо.

У травні 2022-го року Сергієві Корнету присвоїли державну нагороду – орден «За мужність» ІІІ ступеня.