«86 днів Маріуполя і 124 в полоні»: мати Сергія Корнета з Полтавщини, якого звільнили з полону

Серед майже десятка звільнених із російського полону жителів Полтавщини – 32-річний Сергій Корнет. Зв’язку з ним рідні не мали понад чотири місяці, каже мати воїна Зоя Корнет. Більше вона розповіла Суспільному.
Сергій Корнет родом із села Пузикове Глобинської громади. Лейтенант у складі полку «Азов» захищав, зокрема, Маріуполь під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. У цей час, каже Зоя Корнет, із сином спілкувалися не часто.
Згодом Сергій з іншими захисниками потрапив на завод «Азовсталь», де тримали оборону аж до виходу з підприємства.
Після того зв’язку із сином батьки не мали. Увечері 21 вересня Сергій Корнет подзвонив і повідомив про своє повернення.
32-річний Сергій Корнет – начальник взводу кінологічної служби полку «Азов». До нього долучився 2014-го року, а 2015-го потрапив на війну. Зокрема, звільняв село Широкине, що неподалік Маріуполя на Донеччині.
Коли саме воїн приїде додому, поки не відомо, говорить мати.
У травні 2022-го року Сергієві Корнету присвоїли державну нагороду – орден «За мужність» ІІІ ступеня.
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У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.
Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!
№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер