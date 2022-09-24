Президент росії підписав закон про покарання за відмову воювати - до 10 років ув'язнення

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 181

Президент рф володимир путін затвердив збільшення термінів покарання для тих росіян, які не хочуть воювати та вмирати за його імперські примхи. Він підписав закон, який був ухвалений напередодні оголошення в росії часткової мобілізації. Тепер росіянам за дезертирство або неявку на службу за призовом загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Відповідно до нового закону, самовільне залишення частини чи місця служби або неявка на службу без поважних причин, вчинені солдатом, який проходить військову службу за призовом або за контрактом, каратиметься позбавленням волі на строк до від 5 до 10 років. Такий же строк загрожує тим, хто добровільно здасться у полон.

Нагадаємо, що глава міноборони рф сергій шойгу заявив, що мобілізувати планується нібито до 300 тисяч осіб. Отже у мобілізованих росіян все ж є вибір – або подальша «могілізація» з білою ладою для родичів, або 10 років у в’язниці.