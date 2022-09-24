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У Кременчуці 10 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу – де можна вакцинуватися

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 198

 

Щеплення у пунктах вакцинації можна зробити вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen

Сьогодні, 24 вересня, у Кременчуці зареєстровано 10 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли шість жінок віком від 27 до 88 років та чотири чоловіка віком від 45 до 62 років. Усі вони лікуються  під наглядом сімейних лікарів.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради на її офіційному сайті.

В інфекційних шпиталях з діагнозом COVID-19 перебуває 43 пацієнта.

По всіх випадках захворювання проводиться епідемічне розслідування - з'ясовується коло контактних осіб.

Випадків смерті сьогодні не зареєстрували.

Усього за час пандемії в Кременчуці зареєстровано 24 598 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Одужало 23 579 захворівших.

Померло – 722.

У Кременчуці щеплення від COVID-19 можна зробити вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen.

24 вересня було вакциновано 72 особи: по першій дозі отримали 6 громадян, по другій - 1, першою бустерною дозою вакциновано 58 осіб, другою бустерною дозою - 7.

Від початку вакцинальноі кампанії однією дозою щеплені117 тисяч 34 кременчужанина, 115 тисяч 612 осіб отримали дві дози вакцини. Додатковою дозою вакциновано 62 особи, першою бустерною дозою - 23206 громадян, а другою бустерною - 305.

25 вересня в пунктах вакцинаціі продовжать проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen. 

Запрошуємо вакцинуватися від COVID-19 в пунктах вакцинаціі в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

  • квартал 278, буд. 13Б;
  • вул. Генерала Манагарова, 9,
  • вул. Івана Мазепи, 26

Час роботи пунктів вакцинації - з 08.00 до 13.00.

Не пропустіть можливості захистити себе та своїх близьких.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ковід-19 Covid-19 вакцинація щеплення
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