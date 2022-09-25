Оксана Бойко готується намалювати другий 7-метровий мурал у центрі міста

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 362

Вже у жовтні мисткиня Оксана Бойко розпочне роботу над другим муралом нематеріальної культурної спадщини «Легенди Кременчука». Він теж зображатиме знакові історичні події з життя нашого міста. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Другий мурал також буде довжиною 7 метрів. І він також буде намальований на фасаді бібліотеки у центрі міста. Він зображатиме чумаків, трамвай, щуку, голубів...

- У Кременчуці існує традиція – прикрашати міські вулиці муралами. Започаткували її представники творчої громадськості за підтримки міської влади. Нещодавно на вул. Соборній відома кременчуцька художниця Оксана Бойко створила новий патріотичний стінопис за мотивами легенд про Кременчук і на згадку про козака Кременя, який за легендою є засновником нашого міста. Присвячується новий вуличний стінопис нематеріальній культурній спадщині Кременчука. У центральній частині муралу мисткиня відобразила фортецю, яку в 1638 році звели козаки. Від неї і було розпочато розвиток і розбудова майбутнього Кременчука, - розповіли у Кременчуцькій міській раді.

Історію про кожного з «героїв» першого та другого муралів міської нематеріальної культурної спадщини можна знайти в бібліотеках нашого міста в книзі Оксани Бойко «Легенди Кременчука».

Нещодавно ми писали, що Кременчуцька художниця завершила мурал на стіні дитячої бібліотеки.