Оксана Бойко готується намалювати другий 7-метровий мурал у центрі міста

Вже у жовтні мисткиня Оксана Бойко розпочне роботу над другим муралом нематеріальної культурної спадщини «Легенди Кременчука». Він теж зображатиме знакові історичні події з життя нашого міста. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Другий мурал також буде довжиною 7 метрів. І він також буде намальований на фасаді бібліотеки у центрі міста. Він зображатиме чумаків, трамвай, щуку, голубів...
Історію про кожного з «героїв» першого та другого муралів міської нематеріальної культурної спадщини можна знайти в бібліотеках нашого міста в книзі Оксани Бойко «Легенди Кременчука».
Нещодавно ми писали, що Кременчуцька художниця завершила мурал на стіні дитячої бібліотеки.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер