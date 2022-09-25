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Семеро сепаратистів отримали вироки суду у Полтаві – кожному по 15 років позбавлення волі

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 350

 

Покарання у вигляді 15 років за ґратами з конфіскацією майна призначено бойовикам так званої «народної міліції ДНР»

За публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури 7 жителів Донеччини визнано винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та участі у діяльності незаконного збройного формування (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Упродовж серпня-вересня цього року вироками Октябрського районного суду Полтави кожному з вказаних осіб призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Наприкінці лютого чоловіки вступили до так званої «народної міліції» самопроголошеної «Донецької народної республіки» та служили в різних підрозділах мотострілецького батальйону на посадах кулеметників та стрільців. Їм видали камуфляжну форму зразка збройних сил рф і зброю.

 

У складі незаконного збройного формування фігуранти приїхали на територію Сумської області, де виконували накази командирів російської армії, облаштовували блокпости, на яких забезпечували контрольно-пропускні функції (перевіряли документи, особисті речі людей та транспортні засоби).

- Обвинувачені… отримали покарання за вчинення державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України) та участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 2 ст. 260 КК України).
В кожному випадку, обвинувачені повністю визнали свою вину у скоєному, що було враховано судом при призначенні їм покарання, - написали на сторінці Октябрьського районного суду м.Полтави у Фейсбуці.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювалося Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: пресслужба Полтавської обласної прокуратури
Теги: прокуратура Полтавщини суд зрадник
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