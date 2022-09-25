Переїхала до Швейцарії: що пропонує країна тим, хто їде від війни

Сьогодні, 09:09 Переглядів: 335

"Я придбала квиток, а за 15 хвилин почалась війна": історія кременчужанки, що відправилась на роботу до Швейцарії. Дівчина вирішила не користуватись соціальною програмою для українців: працює на двох роботах, забезпечує себе самостійно, вчить мову та планує вступити до місцевого вишу.

Кременчуцька студентка Поліна планувала поїхати на заробітки до Швейцарії. Вона вже знайшла роботодавця, відкрила робочу візу. І вночі, 24 лютого, придбала собі квитка до Швейцарії:



- Я придбала квиток на перше березня. А через 15 хвилин почалася війна – розповідає дівчина. Маючи робочу візу, вона поїхала працювати до Швейцарії. – Я працювала на овочевій фермі: аналог збору полуниці, на яку їдуть заробітчани. У мене була робоча віза, тож я не підпадала під програму тимчасового захисту. Працювала 6 днів на тиждень. Під час роботи знайшла друзів серед місцевих: у мене все оточення швейцарське, тож 99% часу доводиться спілкуватися німецькою. Після закінчення робочої візи, мені довелося звернутися за статусом тимчасового захисту. Через знайомих вдалось знайти людей, що надали мені притулок, поки я шукаю нову роботу та житло. Зараз працюю на двох роботах, підшукую собі квартиру.

– Які умови для українців, що прохають тимчасового захисту?

– Я мало обізнана з цього приводу. Спочатку живеш у таборах для біженців, чекаєш, доки тебе кудись поселять. Моя знайома мешкала кілька днів у таборі, доки її не розподілили. Там перебувають не лише українці, але й інші національності. Вона приїхала зі своєю мамою та маленьким братом. Далі вони потрапили до дуже гарної сім'ї, де про них піклувалися. Потім їм ще раз поталанило: муніципалітет виділив окрему двокімнатну квартиру. Загалом оренда квартири коштує 1200-1300 франків. Так як дівчина працює, вона самостійно сплачує свою частку. Її мати не працює, за неї 600 франків сплачує соціал. Загалом, до українців добре ставлення. Нам надали статус, який дає право на роботу та вільне пересування на відміну від тих, хто прохає про статус біженця. І я жодного разу не зустрічала до себе дискримінації.

– Чи можна прожити на соціалі?

– Загалом соціальна допомога становить 1500-1600 франків (франк приблизно дорівнює євро). З них 600 франків надають на харчування, одяг, поточні витрати. 300 франків – медичне страхування, ще 600 франків – на оплату житла. Працювати все одно вигідніше. Треба ж придбати проїзний, який коштує щонайменше 60 франків для людини до 25 років та близько 90 франків для всіх інших. Мобільний зв'язок був безкоштовний до кінця вересня. Тепер – 60-70 франків. Плюс витрати на одяг, їжу. Але моя знайома навіть примудрялася відкладати.

– Скільки потрібно на харчування?

– Я думаю, потрібно закладати щонайменше 300-400 франків. Швейцарські магазини дуже дорогі. Відносно їхніх зарплат це не дорого. Але я намагаюсь купувати у менш дорогих магазинах-дискаунтерах. Хоча цінники все одно високі стосовно інших країн. Наприклад, в дешевому магазині 600 грам лосося – 8 євро. А у швейцарському 300 грам – 9 франків, а 6 яєць – 6 франків. Швейцарці купують лише у спеціалізованих швейцарських магазинах, де всі товари місцеві, аби підтримувати свою економіку. Тож вони взагалі нічого не беруть в інших магазинах, навіть якщо там дешевше. До того ж вони майже всі купують лише біологічні продукти. У них прямо “пунктик” на цьому.Щодо ресторанів, чашка кави, капучино – 7 франків. В цілому, один похід у швейцарський ресторан – десь 50 франків. Ми замовляли два пива, коктейль, 2 піцци і салат. Отримали рахунок на 80 євро. Нещодавно у Німеччині з'їли по величезні порції шніцеля, м'ясо, два пива, два коктейлі — 46 евро. Удвічі менше.

– Яка вартість оренди життя?

– Варто відзначити, що Швейцарія умовно ділиться на чотири сектори: німецький, італійський, французький, та ретро-романський. Я мешкаю у Цюрихському кантоні, де спілкуються німецькою (кантон – адміністративна одиниця, має свою конституцію та закони – ред.). У нас дуже дорогий кантон. Мені є з чим порівнювати, адже я жила раніше в іншому кантоні, де можна знайти кімнату за 300 франків. У Цюріхському– не менше 600. Також я не можу просто так переїхати до іншого кантону. Поміняти кантон дуже складно, можна сказати неможливо через оформлення паперів. Самостійно знайти житло складно. Я шукаю його вже 2.5 місяці. Тож тут кімната коштує від 600-800 франків. Недороге житло до 800 франків знайти важко. Я шукаю студію, її можна також знайти від 600 франків. Але черга на житло дуже велика. Якщо ти новенький у цій країні, то шансів зняти житло зовсім невеликі. У тебе немає історії, рекомендацій від швейцарців, з якими ти працював. Тож мало шансів, що з усієї черги обернуть тебе. Зібрала пакет документів, є рекомендації з минулої роботи. Для швейцарців важливо, щоб у тебе був якийсь папірець від інших швейцарців. У них такий менталітет: вони довіряють лише своїм. Ти маєш надати копії робочого контракту, витяг з реєстру щодо сплачених податків. Тобто, продемонструвати швейцарській спільноті свою фінансову незалежність. Від паперців залежить дуже багато. І якщо ти обираєш самостійний шлях, не від соціальної служби, потрібно все починати з нуля. Через соціальну службу певною мірою легше, але ти не можеш обирати: бери те, що тобі пропонують.

Вартість оренди квартири - майже 1200 евро на місяць.

– Чи дорого коштують комунальні послуги? І які прогнози щодо опалювального сезону?

– У ціну оренди вже закладені комунальні послуги. Якщо кажуть, що плата – 800 франків, то це максимум, який ти заплатиш за все. Можливо, буде менше Щодо опалювального сезону, по-перше, вони не ходять у футболках і в шортах. Зимою всі одягнені, бо в будинках прохолодно. А цього року швейцарці планують ще більше економити, ніж раніше, аби вистачило енергоносіїв.

“Зарплата швейцарців – від 3300 франків”

– Зараз у мене 2 роботи, по 4 години кожна. Я працюю в аптеці, яку лише відкривають, створюють робота, що видає ліки. Я допомагаю роботу їх збирати. Ця робота мені дісталася за рекомендацією, через знайомих. Вона зовсім не важка: просто переставляти ліки на поличках. Далі у мене година перерви. І ще я працюю у барі, мию посуд. Це також зовсім не важко.



Дівчата працюють на фермі

– Чи можна влаштуватися без знання мов?

– Так, на фермі, на кухні, у барі знання мови особливо не потрібно. Наскільки я знаю, 10% українців зараз працевлаштовано. Англійська взагалі не має особливого значення. Але якщо ти прокачав німецьку (чи іншу мову свого кантону – ред), то можеш працювати майже скрізь. Звичайно, є професії, які вимагають диплом – це вже інший рівень.

– Що платять у Швейцарії за таку роботу?

– Коли я приїхала та працювала як практикант, отримувала 12 франків годину. Це дуже мало. Але я не платила деякі податки. Зараз у моєму контракті прописано, що я отримую 25 франків. З них частина йде до пенсійної каси, а частина – на податки. І залишається 23 франки на руки за годину. Загалом у швейцарців мінімальна зарплата – 3300 франків за умови роботи на повний тиждень. Але і податки досить високі. У швейцарців 13 зарплат. І майже всю тринадцята зарплата йде на податки.

– А як з медичним страхуванням? Що воно покриває?

– Щодо медичного страхування існують різні франшизи. Якщо ти сплачуєш на місяць 230 франків, то при зверненні до лікарів тому потрібно самостійно сплатити 2700 франків. Далі покриватиме страхування. Якщо щомісячне страхування 300 франків, то коли звертаєшся до медиків сплачуєш рахунок до 300 франків. Все інше тобі покриває медичне страхування. Один прийом у лікаря – від 150 франків. Якщо він перенаправив тебе до іншого спеціаліста, ти знову платиш за прийом. Пігулки та процедури, які тобі відпишуть, потрібно сплатити самостійно. Стоматологію страхування покриває до 600 франків, далі плати сам. В мене накопичилось вже багато проблем, але я не можу собі дозволити їх зараз вирішити. Лише на стоматологію потрібно 4 тис евро. Лікування зубів – це дуже дорого. Тож я чекаю, доки поїду додому на кілька днів. Там вже лікуватиму. Тут ти заробляєш, а потім все потрібно віддати за лікування.

Мотомандрівка Швейцарією

– Чи можна облишати Швейцарію, якщо ти маєш статус тимчасового захисту?

– Наскільки я знаю, на поїздки у межах Шенгену є 90 днів зі 180. Але якщо ти хочеш поїхати в Україну, у тебе є 14 днів на рік. Ти маєш повідомити, коли повернешся. Якщо подорож триває понад 14 днів, вони мають повне право анулювати твій статус та позбавити тимчасового захисту.Безкоштовне навчання та вічні студенти– Школи та дитсадки для українців платні?– Молодший брат моєї подруги ходить у садок, і вони нічого не платять. Але я думаю, це через те, що його мати отримує соцдопомогу. Окремих класів для українців немає: їх розподіляють по школі.

– А щодо навчання у вишах?

– Мені 21 рік. Я закінчила в Україні університет та хочу продовжити навчання у Швейцарії. Для українців зараз воно безкоштовне. Але аби поступити, потрібно скласти іспити: німецька, англійська, математика. Наприклад, математику я востаннє бачила п'ять років тому. У мене в університеті її не було. Доведеться все повторювати. Якщо я раптом наберу менше балів, ніж належить, мене можуть відправити на клас нижче. Тобто, я можу ще у швейцарській школі опинитися. Для швейцарців навчатися до 25-30 років – це нормально. Усі живуть так і паралельно працюють. З кожним закінченим класом твоя зарплата автоматично стає вищою. В принципі, працюючи 3 дні на тиждень, вони отримують десь 2600 франків. Цього вистачає, аби покрити оренду квартирі, медстрахування, і ще 1200 франків залишається на життя.Зараз я досить щільно займаюсь вивченням німецької мови. Я її вчила два місяці до війни. Але потім через роботу 4 місяці у мене не було достатньо часу. Зараз працюю із репетитором. В побуті вже більш-менш розмовляю: у мене немає виходу, адже все оточення розмовляє німецькою. Я дуже швидко вивчила мову, але для цього потрібна мотивація. Без мотивації нічого не вийде. Моя подруга пішла на курси німецької, яку коштують близько 800 франків. Їх оплачує соціал. І вони туди ходять просто, щоб посидіти. Я плакала, бо мені наскільки хотілося на ті курси, а я не можу через роботу. Коли вивчу мову, складатиму іспити, аби поступати.