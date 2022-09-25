У Кременчуцькій міській художній галереї відкрилися дві виставки – живопису та філателістична

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Вчора, 24 вересня, у Кременчуцькій міській художній галереї з нагоди Благодійного Дня Кременчука відкрилися дві виставки – живопису та філателістична.

Виставка «Наталія Юзефович та її епоха» присвячена 90-річчю видатної української художниці. На ній представлено 15 полотен монументального живопису відомої кременчужанки та її колег по перу: триптих Народного художника України В. Колєснікова та екс-голови НСХУ в Кременчуці Віктора Шингура.

Філателістична виставка присвячена підписанню Меморандуму «Легенди Кременчука». Її презентує Кременчуцьке відділення Асоціації філателістів України з метою популяризації та збереження нематеріальної культурної спадщини у форматі марок, конвертів та поштівок.

Запрошуємо кременчужан та гостей міста відвідати виставки! Вони відкриті для відвідувачів у Кременчуцькій міській художній галереї за адресою: вул Коцюбинського,4 до 9 жовтня 2022 року.