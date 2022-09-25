Ляказочки, таємниця дзвоника та Позасвіття: що нового почитати юним кременчужанам

Кременчуцькі бібліотекарі знайомлять маленьких читачів з дитячими книгами від Українського інституту книги, які отримало наше місто
Діти, мабуть, найкращі читачі, бо коли як не в дитинстві майже кожна книга здається цікавою та захопливою. А якщо вона ще й яскрава, з гарною поліграфією, то «сама так і проситься до рук».
Ось саме такі книги для дітей від Українського інституту книги й отримала одна із бібліотек нашого міста, а точніше бібліотека-філія №1 КМПБ, що за адресою проспект Лесі Українки, 13.
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Ірен Роздобудько «Ляказочки»
Ця книжка для зовсім маленьких читачів. До неї входять одинадцять кумедних і повчальних ляказочок, тобто казок-лякачок від письменниці Ірен Роздобудько з креативними ілюстраціями художниці Надьожної (Надії Кушнір). Ось початок однієї з них. Жила собі дівчинка Софійка. Їй було три роки. Одного разу мама повела Софійку помилуватися ялинкою. Але дівчинка не захотіла – вона закапризувала і тільки й повторювала: «Хочу булочку! Хочу булочку!». І тоді до неї прийшла Велика Булка…
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Віка Мізюк «Муха, дзвоник і Різдво»
На маленьку дівчинку Муху (яку насправді звуть Марійка) чекають незвичні зимові свята. Її бабця опиняється в лікарні, і зв’язку з нею майже немає. На Миколая серед інших подарунків дівчинка отримує дивовижний срібний дзвоник, який має чарівну силу. Хто ж їй його подарував і навіщо? Мусі потрібно встигнути приготуватися до Різдва і до повернення бабусі, дати раду собі й котові, зграям пташок, що чомусь заполонили місто, загадковій Білій Пані, яка з’явилася невідь-звідки, і головне – розгадати таки таємницю срібного дзвоника. Без найкращої подруги Люсі і найзапеклішого ворога Андрія Марійка з усім цим точно не впоралась б. А ще – не дізналась б, що дива трапляються і навіть найхолодніше серце може розтанути від щирого дотику.
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Альбін Альвтеген. Карін Альвтеген «Ключ від Позасвіття»
Дванадцятирічний Лінус з мамою і сестрою Ліннеєю їде на літо в Тракеборг, у химерний дерев’яний будинок, що вже багато років стоїть пусткою після таємничого зникнення його дивного власника. Здавалося би, літо буде й нецікаве, але вже в першу ніч хлопчик чує дивні шуми в стінах, а невдовзі починають зникати речі. Коли ж Лінус вирушає оглядати будинок, під поламаними дошками підлоги знаходить ключ. Хто його заховав і що він відмикає?
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер