Закрити кордон для росіян, які тікають від мобілізації – про що говорили у Німеччині

Stopp russland jetzt! А Україні потрібні німецькі танки!
24 вересня центрі Бонна майорів кольорами синьо-жовтих прапорів. Це українська діаспора покликала на ходу.
Її мета - нагадати німецьким громадянам про те, що війна в Україні стосується кожного. Тому й заклики під час ходи, і виступи під час мітингу, що відбувся після ходи, лунали німецькою мовою.
Разом з українцями йшли всі небайдужі.
«Слава Україні! (почула я ламаною українською) Путін й*бана курва! Українці нам брати!» - виявилося, це поряд йдуть два поляка. А на саксофоні грає німець, Крістіан Мюллер (сподіваюсь, я правильно записала ім’я). Мені розповіли, що він учитель. Згодом на мітингу він виступив – і сказав так щиро та влучно, ніби він українець…
Виступ німецького вчителя на те відповідь. Він провів паралель щодо нинішньої боротьби українців із боротьбою проти нацизму у Другій світовій війні. За його словами, багато німців досі не розуміють, що Радянський Союз, який боровся з нацизмом – це не лише росія. Це українці, білоруси, інші народи… І саме тому на Німеччині велика відповідальність перед українцями – у тому числі за окупацію у Другій світовій. Пан Крістіан порівняв нинішню російську пропаганду (назвав прізвища кісельова, сімоньян), з пропагандою Геббельса. Та розкритикував рішення Німеччини уряду – приймати росіян, які ухиляються від мобілізації. Ось цитата з виступу у перекладі:
Німецький учитель пояснив свою думку: якщо 100 тисяч росіян загинуть, то, можливо, росіяни повстануть – і в країні будуть зміни. Але якщо всіх ухилянтів запросять до безпечних країни - нічого не зміниться… Я аплодувала разом з українцями.
А основних вимоги до урядовців Німеччини на мітингу озвучили дві:
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер