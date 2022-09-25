Закрити кордон для росіян, які тікають від мобілізації – про що говорили у Німеччині

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 455

Stopp russland jetzt! А Україні потрібні німецькі танки!

24 вересня центрі Бонна майорів кольорами синьо-жовтих прапорів. Це українська діаспора покликала на ходу.

Її мета - нагадати німецьким громадянам про те, що війна в Україні стосується кожного. Тому й заклики під час ходи, і виступи під час мітингу, що відбувся після ходи, лунали німецькою мовою.

Разом з українцями йшли всі небайдужі.

«Слава Україні! (почула я ламаною українською) Путін й*бана курва! Українці нам брати!» - виявилося, це поряд йдуть два поляка. А на саксофоні грає німець, Крістіан Мюллер (сподіваюсь, я правильно записала ім’я). Мені розповіли, що він учитель. Згодом на мітингу він виступив – і сказав так щиро та влучно, ніби він українець…

Що думають у Німеччині про війну в Україні?

Виступ німецького вчителя на те відповідь. Він провів паралель щодо нинішньої боротьби українців із боротьбою проти нацизму у Другій світовій війні. За його словами, багато німців досі не розуміють, що Радянський Союз, який боровся з нацизмом – це не лише росія. Це українці, білоруси, інші народи… І саме тому на Німеччині велика відповідальність перед українцями – у тому числі за окупацію у Другій світовій. Пан Крістіан порівняв нинішню російську пропаганду (назвав прізвища кісельова, сімоньян), з пропагандою Геббельса. Та розкритикував рішення Німеччини уряду – приймати росіян, які ухиляються від мобілізації. Ось цитата з виступу у перекладі:

- Якщо впустимо цих людей в Німеччину, ми матимемо проблему… Вони не залишать на кордоні свою думку, оброблену пропагандою. Ці люди сиділи 7 місяців у своїх домівках - і не протестували. А зараз вони хочуть тікати від війни. Але з нами це не пройде!.. Моя вимога – закрити кордони.

Німецький учитель пояснив свою думку: якщо 100 тисяч росіян загинуть, то, можливо, росіяни повстануть – і в країні будуть зміни. Але якщо всіх ухилянтів запросять до безпечних країни - нічого не зміниться… Я аплодувала разом з українцями.

А основних вимоги до урядовців Німеччини на мітингу озвучили дві:

Визнати росію державою-терористом і спонсором тероризму. Вимога до Німеччини - посилити військову допомогу Україні.

- Європу захищаємо також ми, і Європа повинна це зрозуміти, - зазначив на мітингу віцеконсул Максим Онищенко.