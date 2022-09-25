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Хто такий Сергій Кульчицький, на честь якого названа вулиця Кременчука

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 361

 

20 червня 2014 року Сергію Кульчицькому посмертно присвоєно звання Героя України

У Кременчуці в рамках деколонізації з'явилася вулиця ім. Кульчицького. Раніше це була вулиця генерала Карбишева.

Генерал-майора вважають хрещеним батьком першого добровольчого батальйону Національної гвардії України. Його створили із активістів Самооборони Євромайдану. Зараз це батальйон оперативного призначення імені Кульчицького.

З весни 2014 року Сергій Кульчицький брав участь в АТО на сході України. Загинув 29 травня 2014 року під час катастрофи гелікоптера Мі-8МТ, який був збитий росіянами біля Слов’янська. Похований у Львові на Личаківському кладовищі. У нього залишилися мати, дружина та син.

За бойові заслуги Сергія Кульчицького зарахували до іменних списків управління 2-ї окремої Галицької ордена Червоного Прапору бригади Нацгвардії. Посмертно присвоїли звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

До України військовий приїхав аж після проголошення нашої незалежності. Повернувся до батька у Тернопіль і перевівся на службу до Нацгвардії. А народився Сергій Кульчицький 17 грудня 1963 році у німецькому Веймарі, вчився у військовому училищі на Амурі, служив на різних керівних посадах у Військово-морському флоті Збройних Сил СРСР. А зрештою – захищав свободу і незалежність України.

Справа генерала живе і в тилу, і на полі бою. У вересні батальйон імені Кульчицького брав участь у звільненні Святогірська і далі звільняє нашу землю від росіян.

У Кременчуці з'явилася форма першого генерал-майора Кульчицького, якого вбили за часів незалежності
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Автор: Олеся Данилова
Теги: деколонізація Сергій Кульчицький декомунізація
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