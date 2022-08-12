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У Кременчуці з'явилася вулиця на честь Алітуса: депутати затвердили нові назви вулиць

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 169

 Чотири вулиці знаходитимуться поки у резерві

Сьогодні, 12 серпня, на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили нові назви вулиць в рамках дерусифікації. Депутати затвердили на сесії нові назви 26 вулиць. З розгляду зняли вулиці Воїнів-інтернаціоналістів, Генерала Манагарова, 1905 року, Багратіона. Ці вулиці поки залишаються у резерві. 

Героїв УПА, Маріуполя, Охтирки: у Кременчуці затвердили список з 27 нових назв вулиць
Провулок Гвардійський змінили на вулицю, тепер вона новитиме ім'я Націоналньої Гвардії. 
Щодо вулиці Генерала Жадова, то депутати проголосували за варіант, який не увійшов у трійку голосування громади - Алітуська (54 голоси та 236 голосів за Придніпровську). 

Нові назви вулиць

1

проїзд 40-річчя ДАІ

проїзд Захисників Азовсталі

2

вулиця 8 Березня

вулиця Євгена Коновальця

3

провулок 8 Березня

провулок Героїв Охтирки

4

проїзд 8 Березня

проїзд Марусі Богуславки

5

вулиця Аерофлотська

вулиця Полковника Оксенченка

6

провулок Андрія Головка

провулок Федора Мазуленка

7

вулиця Баженова

вулиця Херсонська

8

провулок Баженова

провулок Диканський

9

провулок Бєлінського

провулок Ринковий

10

провулок Бородінський

провулок Сергія Петренка

11

провулок Валерія Брюсова

провулок Антіна Кущинського

12

вулиця Ватутіна

вулиця Майора Пугача

13

вулиця Гагаріна

вулиця Покровська

14

вулиця Гагаріна (Потоки)

вулиця Пилипа Орлика

15

вулиця Гастелло

вулиця Олександра Корпана

16

вулиця Гвардійська

вулиця Героїв УПА

17

провулок Гвардійський

вулиця Національної Гвардії

18

вулиця Генерала Жадова

вулиця Алітуська

19

вулиця Генерала Ірінєєва

вулиця Винахідниці Ющенко

20

вулиця Генерала Карбишева

вулиця Сергія Кульчицького

21

тупик Генерала Карбишева

тупик Степовий

22

вулиця Генерала Родімцева

вулиця Артилеристів Кременучука

22

тупик Германа Титова

тупик Затишний

24

провулок Героїв Бреста

провулок Героїв Маріуполя

25

провулок Глінки

провулок Дмитра Барковського

26

провулок Гомельський

провулок Гостомельський
0
Автор: Альона Душенко
Теги: перейменування декомунізація дерусифікація сесія Кременчуцька міська рада
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