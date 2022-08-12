У Кременчуці з'явилася вулиця на честь Алітуса: депутати затвердили нові назви вулиць

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 169

Чотири вулиці знаходитимуться поки у резерві

Сьогодні, 12 серпня, на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили нові назви вулиць в рамках дерусифікації. Депутати затвердили на сесії нові назви 26 вулиць. З розгляду зняли вулиці Воїнів-інтернаціоналістів, Генерала Манагарова, 1905 року, Багратіона. Ці вулиці поки залишаються у резерві.

Провулок Гвардійський змінили на вулицю, тепер вона новитиме ім'я Націоналньої Гвардії.

Щодо вулиці Генерала Жадова, то депутати проголосували за варіант, який не увійшов у трійку голосування громади - Алітуська (54 голоси та 236 голосів за Придніпровську).

Нові назви вулиць