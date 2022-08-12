У Кременчуці з'явилася вулиця на честь Алітуса: депутати затвердили нові назви вулиць

Сьогодні, 12 серпня, на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили нові назви вулиць в рамках дерусифікації. Депутати затвердили на сесії нові назви 26 вулиць. З розгляду зняли вулиці Воїнів-інтернаціоналістів, Генерала Манагарова, 1905 року, Багратіона. Ці вулиці поки залишаються у резерві.
|
1
|
проїзд 40-річчя ДАІ
|
проїзд Захисників Азовсталі
|
2
|
вулиця 8 Березня
|
вулиця Євгена Коновальця
|
3
|
провулок 8 Березня
|
провулок Героїв Охтирки
|
4
|
проїзд 8 Березня
|
проїзд Марусі Богуславки
|
5
|
вулиця Аерофлотська
|
вулиця Полковника Оксенченка
|
6
|
провулок Андрія Головка
|
провулок Федора Мазуленка
|
7
|
вулиця Баженова
|
вулиця Херсонська
|
8
|
провулок Баженова
|
провулок Диканський
|
9
|
провулок Бєлінського
|
провулок Ринковий
|
10
|
провулок Бородінський
|
провулок Сергія Петренка
|
11
|
провулок Валерія Брюсова
|
провулок Антіна Кущинського
|
12
|
вулиця Ватутіна
|
вулиця Майора Пугача
|
13
|
вулиця Гагаріна
|
вулиця Покровська
|
14
|
вулиця Гагаріна (Потоки)
|
вулиця Пилипа Орлика
|
15
|
вулиця Гастелло
|
вулиця Олександра Корпана
|
16
|
вулиця Гвардійська
|
вулиця Героїв УПА
|
17
|
провулок Гвардійський
|
вулиця Національної Гвардії
|
18
|
вулиця Генерала Жадова
|
вулиця Алітуська
|
19
|
вулиця Генерала Ірінєєва
|
вулиця Винахідниці Ющенко
|
20
|
вулиця Генерала Карбишева
|
вулиця Сергія Кульчицького
|
21
|
тупик Генерала Карбишева
|
тупик Степовий
|
22
|
вулиця Генерала Родімцева
|
вулиця Артилеристів Кременучука
|
22
|
тупик Германа Титова
|
тупик Затишний
|
24
|
провулок Героїв Бреста
|
провулок Героїв Маріуполя
|
25
|
провулок Глінки
|
провулок Дмитра Барковського
|
26
|
провулок Гомельський
|
провулок Гостомельський
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер