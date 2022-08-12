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Кременчук, Спорт, Кременчук

Скелелаз із Кременчука Ярослав Ткач змагатиметься у мультиспортивному Евро-2022

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 101

 

Бажаємо успіхів нашому спортсмену

11 серпня у Мюнхені стартувала одна з найбільших подій 2022 року у Європі - Мультиспортивний чемпіонат Європи, який триватиме до 21 серпня. На цих представницьких змаганнях Полтавську область представить студент Кременчуцького національного університету Ярослав Ткач у спортивному скелелазінні. 

Ярослав учасник юнацької Олімпіади 2018 року швидко прогресує в своїй улюбленій дисципліні – швидкості. І саме в швидкості на Олімпіаді 2024 року в Парижі будуть розігруватися окремі комплекти нагород. Дві інші дисципліни – складність і болдерінг – об’єднали в двоборство. І саме в Мюнхені вперше випробують таке олімпійське двоборство. Але вихованець кропивницької ДЮСШ-1 Ярослав Ткач. Він сконцентрований виключно на швидкості, де він вже продемонстрував свій клас на Всесвітніх іграх, посівши третє місце. Старт в цьому виді програми на Мільтиспортивному чемпіонаті Європи в Мюнхені запланований на 15 серпня.

Мультиспортивний чемпіонат Європи проводитиметься вдруге в історії. Його особливістю є проведення низки континентальних першостей, що проводяться у літню частину сезону, у форматі спільного Євро.

Уперше такі змагання відбулися в 2018 році у двох країнах: Німеччині та Шотландії. І тепер у планах організаторів є проведення турніру кожні чотири роки - за аналогом Олімпійських ігор.

Мультиспортивний чемпіонат Європи у 2022 році прийматиме мюнхенський Олімпійський парк. У порівнянні з попередніми стартами кількість видів спорту збільшилася. Хоча цього разу не будуть проводитися змагання в гольфі та водних видах спорту, але додалися скелелазіння, пляжний волейбол, настільний теніс і веслування на байдарках і каноє. Також нагороди розіграють у легкій атлетиці, велоспорті, гімнастиці, академічному веслуванні та триатлоні. Таким чином, будуть розіграні 177 комплектів нагород. Усього на старт вийдуть 4700 атлетів із різних країн. Не буде серед учасників форуму спортсменів із росії та білорусі, яких не допустили до змагань через війну в Україні.

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Автор: Альона Душенко
Теги: скелелазіння Ярослав Ткач
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