«На щиті»: авто з полеглими воїнами не підписуватимуть «вантаж 200»

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 395

Дякуємо за ідею та ініціативу усім ветеранам та волонтерам

Україна продовжує формувати власні військові традиції. Про це повідомили на сторінці Генерального штабу ЗСУ.

- Нова українська армія - насамперед, люди, а вже потім озброєння та стандарти. Це герої, які ще вчора сіяли жито, а сьогодні палять окупантів, звільняючи метр за метром українську землю. І, головне, що наші полеглі оборонці - особистості, гордість і честь Держави, а не якийсь «Вантаж 200», а кожна смерть захисника України - трагедія для всієї України, - йдеться у повідомлені.

У червні місяці Леонід Остальцев висловив думку щодо необхідності заміни радянського умовного кодування «Вантаж 200» на фразеологізм «На щиті», а Тата Кеплер втілила цю пропозицію у життя.

Ідея не тільки знайшла підтримку у ветеранів-лідерів суспільної думки, а й була підтримана керівництвом Збройних Сил України.

Відповідно до завдань, які визначив Головнокомандувач Збройних сил України, у підрозділах цивільно-військового співробітництва, які беруть участь у здійсненні транспортування тіл полеглих захисників України, здійснено реформування Гуманітарного проєкту Збройних Сил України «Евакуація 200» у Гуманітарний проєкт «На щиті».