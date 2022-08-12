Як кременчужанам отримати пенсію за віком автоматично

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 282

На автоматичне призначення пенсійних виплат за віком можна розраховувати лише у разі наявності усієї інформації про набутий страховий стаж у Держреєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Про це повідомляють у Пенсійному фонді України.

У разі наявності такої інформації, після досягнення людиною пенсійного віку, пенсія буде призначена автоматично без звернення відповідної особи до органів ПФУ.

Якщо ж певної інформації про страховий стаж не вистачає, за призначенням пенсії можна звернутися дистанційно – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

- У такому разі можна подати додаткову інформацію про страховий стаж, перевірити дані, внесені за вас страхувальниками, та у разі необхідності – виправити неточності. Зробити це можна в розділі «Популярні послуги» – «Анкета надання інформації для автоматичного призначення пенсії за віком», що знаходиться у лівому боковому меню сайту, - наголошують у ПФУ.