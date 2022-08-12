Як кременчужанам отримати пенсію за віком автоматично

Існує тільки одна умова
На автоматичне призначення пенсійних виплат за віком можна розраховувати лише у разі наявності усієї інформації про набутий страховий стаж у Держреєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Про це повідомляють у Пенсійному фонді України.
У разі наявності такої інформації, після досягнення людиною пенсійного віку, пенсія буде призначена автоматично без звернення відповідної особи до органів ПФУ.
Якщо ж певної інформації про страховий стаж не вистачає, за призначенням пенсії можна звернутися дистанційно – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер