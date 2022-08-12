Чи потрібне е-направлення для візитів до онколога

Для першого візиту пацієнта до онкодиспансеру чи онколога обов'язково потрібне е-направлення. Його можна отримати у сімейного лікаря, терапевта чи будь-якого лікаря вузького спрямування.
Про це повідомляють у Національній службі здоров'я України.
Після взяття пацієнта на облік в онкодиспансері та старту спостереження в онколога, е-направлення для кожного візиту більше не потрібне.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер