Чи потрібне е-направлення для візитів до онколога

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 360

Для першого візиту пацієнта до онкодиспансеру чи онколога обов'язково потрібне е-направлення. Його можна отримати у сімейного лікаря, терапевта чи будь-якого лікаря вузького спрямування.

Про це повідомляють у Національній службі здоров'я України.

Після взяття пацієнта на облік в онкодиспансері та старту спостереження в онколога, е-направлення для кожного візиту більше не потрібне.

- За потреби лікар-онколог може виписати направлення на додаткові аналізи, дослідження, консультації в інших лікарів. Їх можна пройти в онкодиспансері, де лікується пацієнт, або в будь-якому іншому медичному закладі на розсуд людини, - пояснюють у НСЗУ.