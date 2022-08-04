До яких лікарів потрібне направлення, а до яких – ні

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 794

Зовсім без направлення можна потрапити до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Для цього потрібно звернутись до реєстратури консультативно-лікувального закладу.

- Варто знати, що через війну в зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях діють паперові направлення до «вузьких» лікарів-спеціалістів, - повідомляють у Національній службі здоров'я України.

Також електронне направлення не потрібне для виклику екстреної медичної допомоги. Вона надається безоплатно абсолютно всім, без направлення й декларації із сімейним лікарем.

До деяких лікарів-спеціалістів також можна звернутися без направлення, й НСЗУ оплатить такий візит за пацієнта.

Мова йде про візит до:

гінеколога;

психіатра;

нарколога;

стоматолога;

фтизіатра;

педіатра;

лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.

До всіх інших лікарів-спеціалістів потрібні електронні чи паперові направлення, які можна отримати у свого лікаря.