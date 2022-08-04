До яких лікарів потрібне направлення, а до яких – ні

Зовсім без направлення можна потрапити до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Для цього потрібно звернутись до реєстратури консультативно-лікувального закладу.
Також електронне направлення не потрібне для виклику екстреної медичної допомоги. Вона надається безоплатно абсолютно всім, без направлення й декларації із сімейним лікарем.
До деяких лікарів-спеціалістів також можна звернутися без направлення, й НСЗУ оплатить такий візит за пацієнта.
Мова йде про візит до:
До всіх інших лікарів-спеціалістів потрібні електронні чи паперові направлення, які можна отримати у свого лікаря.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер