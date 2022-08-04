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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині жінки 77 та 67 років пішли за грибами і загубилися у лісі

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 556

 

Їх шукали поліцейські разом з рятувальниками

3-го серпня у лісовому масиві Шишацької тергромади під час збирання грибів загубилися дві жінки 77 та 67 років. Про це повідомив Миргородський райвідділ поліції. Спочатку жіночки намагалися самостійно відшукати знайому стежку. Однак коли зрозуміли, що не можуть впізнати місцевість, звернулися по допомогу до поліції та рятувальників.

Спільні пошуки працівників сектору поліцейської діяльності №1 (смт Шишаки) Миргородського райвідділу та районного підрозділу ДСНС за годину дали позитивний результат. Близько 17.00 зниклих знайшли на лісовій дорозі.

Переконавшись у відсутності загроз для життя та здоров’я літніх жінок, правоохоронці допомогли їм повернутися додому. Окрім того, поліцейські застерегли їх від наступних спроб «тихого полювання», акцентувавши на небезпеках воєнного часу та можливих вибухонебезпечних пастках, які може «приховувати» ліс.

Поліція Полтавщини нагадує про тимчасову заборону відвідувати ліси на території Полтавської області та в’їзду до них (крім транзитних шляхів) автівок, встановлену розпорядженням Полтавської обласної військової адміністрації. Не відвідуйте лісових масивів самі та не відпускайте до лісу літніх родичів та дітей. Без сторонньої допомоги вони можуть заблукати, травмуватися чи потрапити в іншу небезпечну ситуацію. Якщо, незважаючи на заборону, вирушили до лісу та втратили орієнтир на місцевості, виберіть безпечне місце й терміново звертайтеся по допомогу до поліції (за номером 102) або рятувальників (101).

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: гриби ліс пошуки загубилися
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