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Кременчук, Україна, Світ

В Україні презентували мобільний додаток для жінок, що зазнають домашнього насильства

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 208

 Основна перевага - прихована кнопка SOS

В Україні представили мобільний додаток для жінок, які постраждали від домашнього, гендерно зумовленого насильства або перебувають у групі ризику. Про це повідомили на сайті Президента України. Його презентували Олена Зеленська та очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський. 

Перша леді заявила, що в Україні кожна 5 жінка стала жертвою домашнього насильства. Проте лише третина з них повідомила про це.

«Ми боремося не лише за свою свободу, ми боремося і за людяність. І сьогодні ми зробимо ще один крок для того, щоб мати змогу ефективніше боротися з домашнім та гендерно зумовленим насильством», – зазначила Зеленська.

На думку розробників, додаток полегшить отримання допомоги тим жінкам, які не можуть зателефонувати в поліцію через фізичні особливості (наприклад, вади), тотальний контроль особистого життя, відсутність коштів на рахунку тощо. 

Основною перевагою додатка є прямий зв’язок з поліцією через кнопку SOS, без дзвінка на 102 та з автоматичним визначенням місця перебування постраждалої за допомогою геолокації.

Завантажити його можна як у Google Play, так і в App Store. 

Додаток розробили таким чином, що він цілком непримітний для насильника, і це дає змогу постраждалій без остраху встановити застосунок на смартфоні. 

Зовнішній інтерфейс замасковано під звичайний додаток. Кнопку виклику поліції, корисну інформацію та контакти інших служб допомоги можна знайти тільки у прихованому інтерфейсі, доступ до якого має лише власниця смартфона.

Назву додатка не розголошують задля безпеки користувачок.

Дізнатися подробиці про назву і встановлення розробки можна, зателефонувавши на гарячу лінію 116-123. 

МВС і Фонд ООН у галузі народонаселення планують поширювати інформацію про додаток серед тих жінок, яким він потрібен, при цьому зважати на їхню безпеку та конфіденційність.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: домашнє насильство Олена Зеленська
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