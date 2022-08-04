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Кременчук, Полтавщина

На дорогах Полтавщини відновили роботу комплексів вагового контролю

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 235

 Вони встановлені на на автодорогах М-03 Київ-Харків та Н-31 Дніпро-Решетилівка, М-22 Полтава-Олександрія

На Полтавщині та у цілому по Україні відновили роботу комплекси вагового контролю, повідомляє Укртрансбезпека. 

З початком війни робота комплексів вагового контролю була припинена, а доступ до баз даних закритий.

Так, з 1 серпня у штатному режимі працює 28 постів. У Полтавській області - це траси

М-03 (Київ-Харків), М-22 (Полтава-Олександрія); Н-31 (Дніпро-Решетилівка) та  Р-60 (Кровелец — Пирятин)

Також зазначається, що у серпні кількість активних вагових комплексів в Україні планують збільшити до 35-38 одиниць.

Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», наприкінці червня на автодорогах М-03 та Н-31 Служба автодоріг Полтавщини встановлювала знаки, які інформують водіїв про розміщення пересувних пунктів вагового та габаритного контролю. Транспортні засоби, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, повинні отримати дозволи на рух задля подальшого збереження наших автошляхів. Перевірку параметрів транспорту здійснює Укртрансбезпека.

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Служба автомобільних доріг у Полтавській області
Теги: ваговий контроль траса
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