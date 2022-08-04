Кременчужанам до кінця року ще 2 рази підвищать пенсії

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 449

Пенсійні виплати кременчужан, як і всіх українців, збільшаться у жовтні та грудні. Про це повідомила Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

З 1 жовтня усі пенсіонери країни віком 70+ отримають доплати до своїх пенсій.

- Це буде продовження програми, яка у нас уже триває два роки – ми її розширюємо. Це підтримка пенсіонерів, осіб поважного віку. Ми стартуємо з новою категорією людей пенсійного віку - 70+, які отримають 300 гривень надбавки, – розповіла очільниця Мінсоцполітики.

Також у жовтні абсолютно для всіх пенсіонерів України підвищать пенсії через збільшення мінімальної заробітної плати, яка впливає на нарахування мінімальних пенсій. Вони хоч і незначно, але збільшаться.

- І у нас планово перерахунок пенсії та всіх допомог відбуватиметься вже в грудні, коли в нас черговий раз підвищиться на 3,5% приблизно прожитковий мінімум. Тоді всі нижні межі й пенсій, й допомог будуть перераховані, – зазначила Оксана Жолнович.