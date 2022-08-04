Кременчужанам до кінця року ще 2 рази підвищать пенсії

Пенсійні виплати кременчужан, як і всіх українців, збільшаться у жовтні та грудні. Про це повідомила Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.
З 1 жовтня усі пенсіонери країни віком 70+ отримають доплати до своїх пенсій.
Також у жовтні абсолютно для всіх пенсіонерів України підвищать пенсії через збільшення мінімальної заробітної плати, яка впливає на нарахування мінімальних пенсій. Вони хоч і незначно, але збільшаться.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер