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Нечистокровна лайка Лайма шукає нову родину

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 245

 

Приблизний вік собаки — 4 роки, вона стерилізована

Нечистокровна лайка Лайма шукає нову родину. Про це повідомляє пресслужба мерії з посиланням КП «Спецсервіс-Кременчук».

Приблизний вік собаки — 4 роки, стерилізована. Спокійна, розумна, лагідна, витончена і має харизматичний хвостик-бублик.

Майже пів року тому вона потрапила до «Спецсервіс-Кременчук» – хвора, виснажена, частково облисіла. Тварина була настільки худою та нещасною, що важко було дивитися на неї без сліз.

Зараз собаку повністю вилікували, вона готова до вірної дружби та нового дому. Нові господарі, відгукніться!

До речі, наразі у притулку перебуває 153 собаки та 50 котів. Щодня сюди потрапляє 5-10 тварин. Більшість із них стерилізують, підліковують та відпускають на вулицю. У липні стерилізували 85 чотирилапих, а з початку року — 560.

Найбільш слабких тварин працівники «Спецсервіс-Кременчук» залишають у притулку. Часто вдається знайти їм нових господарів. Сподіваються, що родину знайдуть і Лаймі.

Якщо ви хочете взяти собі Лайму, зателефонуйте за номером (067)203-21-97. Або одразу приходьте до самого притулку на вулиці Горького, 48/75. Графік роботи: щодня з 8.00 до 17.00 (з 12.00 до 13.00 – обідня перерва).

Щоб дізнатися про інших тварин, яких можна забрати з притулку, тисніть сюди.

Працівники КП «Спецсервіс-Кременчук» приймають волонтерську та благодійну допомогу. Потрібна їжа: сухий корм, м’ясні обрізки, крупа. Матеріали для облаштування місць: дерев’яні або пластикові піддони, матраци, ковдри та старі теплі речі. З медикаментів дуже потрібні вітаміни В-12, івермектин, амінокапронова кислота, хлоргіксидин, шприци та спирт.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Спецсервіс-Кременчук собака лайка
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