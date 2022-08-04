На Кременчуччину їде полтавський Театр ім. Гоголя

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 149

Безоплатні вистави для ВПО та місцевих

До районного керівництва району звернувся Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр імені М. Гогоголя з пропозицією показати безоплатні вистави у громадах Кременчуцького району.

Про це сьогодні заявив Артем Даценко, заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації.

Наразі вже є домовленості про виставу «Мартин Боруля» у Градизькій громаді. Попередньо 18 серпня, о 16.00.

Також планується домовитися з Кременчуцькою міською радою щодо проведення показу «Мартина Борулі» чи більш сучасної вистави «Виконувач бажань» у Кременчуці, - повідомив Артем Даценко - За результатами домовленостей громадян буде повідомлено про дату, час і місце показу вистави.

Безоплатний показ вистав розрахований на вимушених переселенців, які проживають у Кременчуцькому районі.

Місцевим жителям також будуть раді, якщо дозволятимуть умови вуличних майданчиків чи приміщень.