Де в Кременчуцькому районі не буде світла наступного тижня

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У зв'язку з проведенням робіт на мережах «Полтаваобленерго» в с. Ємці та с. Гора, 9 серпня від 8.00 до 18.00 можливі тимчасові перерви в електропостачанні у с. Єристівка, с. Солонці та с. Гора.

с. Єристівка:

вул. Степова (буд. 3, 15);

вул. Шевченка (буд. 13, 14, 22, 24, 30, 75, 85, 88, 107, 120, 126, 130).

с. Солонці:

вул. Вишнева (буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14);

вул. Українська (буд. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37);

вул. Центральна (буд. 3, 5, 5/1, 6, 8, 9, 9/1, 10, 11, 15, 15/2).

с. Гора:

вул. Задорожна (буд. 2);

вул. Перемоги (буд. 3, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22);

вул. Прибережна (буд. 7);

вул. Придорожна (буд. 2, 3).

Також 10 та 11 серпня від 8.00 до 17.00 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні у м. Горішні Плавні.