9 тисяч мешканців Полтавщини прихистили переселенців у своїх житлах

На Полтавщині у програмі «Прихисток» взяли участь близько 9 тисяч домогосподарств і надали житло понад 30 тисячам переселенців, повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
За його даними, власники житла, які прихистили переселенців, уже отримують допомогу від держави. Понад 13 мільйонів гривень отримала Полтавщина на виплати за три весняні місяці.
Нагадаємо, люди, які прихистили в себе переселенців, отримують близько 450 гривень на місяць за кожну прийняту особу. Реєстри житла формують органи місцевого самоврядування за заявою власників.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер