Власникам житла, що прихистили у себе переселенців, компенсуватимуть витрати за компослуги

Сьогодні, 19:19 Переглядів: 966

Українці отримуватимуть близько 450 гривень на місяць за кожну прийняту особу. Реєстри житла формуватимуть органи місцевого самоврядування за заявою власників.

19 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, спрямоване на підтримку власників житла, які приймають у своїх домівках внутрішньо переміщених осіб безкоштовно. Про це йдеться у зверненні міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

«На сьогодні вже тисячі мешканців регіонів, де відносно спокійно, прийшли на допомогу нашим громадянам, які покинули свої домівки через війну. Вчора уряд прийняв рішення, яке спрямоване на підтримку саме таких власників житла, які приймають у своїх домівках безкоштовно», - сказав Чернишов.

Так, українці, які безкоштовно поселили у себе переселенців, отримуватимуть близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу для компенсації комунальних витрат.

За словами міністра, органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр житла, доступного для розміщення. Власник житла, в якому є місце для прийому переміщених людей, може звернутися до місцевої влади із відповідною заявою. При цьому, як зазначив Чернишов, розселення буде відбуватися лише за згодою власників будинків чи квартир.

Нагадаємо, станом на 18 березня Полтавщина прийняла вже 30 тисяч вимушених переселенців, з них 3 тисячі дітей.