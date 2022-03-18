Полтавщина прийняла вже 30 тисяч вимушених переселенців, з них 3 тисячі дітей

Сьогодні, 15:11 Переглядів: 253

Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, на сьогоднішній день область прийняла вже більше 30 тисяч вимушених переселенців з територій, де ведуться активні бойові дії. З них близько 3 тисяч дітей. Усі ці діти зареєструвалися та приєдналися до дистанційного навчання.

Полтавщина запрошує представників бізнесу з Сумської області розпочинати працювати на території нашої області. Проходять зустрічі з місцевими підприємствами, аби сприяти та допомагати тим, хто планує це зробити. Зокрема мова йде про оренду приміщень.

Він також акцентував увагу на те, що на сьогоднішній день є запас теплих речей, ліків та продуктів для потреб ТРО. Наразі є необхідність лише в продуктах з довготривалим терміном зберігання. Потреб в одязі немає.