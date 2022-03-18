Сьогодні у Полтавській області можуть дозволити торгівлю пивом та слабоалкогольними напоями

Сьогодні, 14:53 Переглядів: 66

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік заявив, що вже сьогодні буде вирішено питання про продаж пива та слабоалкогольних напоїв в торгових мережах та закладах харчування.

Нагадаємо, що наразі Полтавська область залишається одним із чотирьох регіонів, де досі заборонена торгівля пивом та слабоалкогольними напоями. Заборона на торгівлю алкогольними напоями була встановлена у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні 24 лютого.

На ранковому брифінгу Олег Лєднік говорив, що торгівлю пивом та алкогольними напоями можуть дозволити з понеділка і що прийняття такого рішення – в компетенції полтавської ОВА.