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Кременчук, Надзвичайні новини

Сьогодні у Полтавській області можуть дозволити торгівлю пивом та слабоалкогольними напоями

Сьогодні, 14:53 Переглядів: 66

 

Про це заявив очільник Кременчуцької РВА

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік заявив, що вже сьогодні буде вирішено питання про продаж пива та слабоалкогольних напоїв в торгових мережах та закладах харчування.

Нагадаємо, що наразі Полтавська область залишається одним із чотирьох регіонів, де досі заборонена торгівля пивом та слабоалкогольними напоями. Заборона на торгівлю алкогольними напоями була встановлена у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні 24 лютого.

На ранковому брифінгу Олег Лєднік говорив, що торгівлю пивом та алкогольними напоями можуть дозволити з понеділка і що прийняття такого рішення – в компетенції полтавської ОВА.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна Полтавщина заборона пиво
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