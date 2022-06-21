На Полтавщині встановлюють знаки про розміщення вагового контролю

На Полтавщині, на автодорогах М-03 Київ-Харків та Н-31 Дніпро-Решетилівка, встановлюють знаки, які інформують водіїв про розміщення пересувних пунктів вагового та габаритного контролю. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг Полтавської області.
Так, транспортні засоби, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, повинні отримати дозволи на рух задля подальшого збереження наших автошляхів.
Зазначається, що перевірку параметрів транспорту здійснює Укртрансбезпека.
№ 24 від 16 червня 2022Читати номер