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Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині встановлюють знаки про розміщення вагового контролю

Сьогодні, 11:24 Переглядів: 385

 Якщо вага чи габарити авто перевищують норми, треба отримати дозвіл Укравтодору

На Полтавщині, на автодорогах  М-03 Київ-Харків та Н-31 Дніпро-Решетилівка, встановлюють знаки, які інформують водіїв про розміщення пересувних пунктів вагового та габаритного контролю. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг Полтавської області.

Так, транспортні засоби, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, повинні отримати дозволи на рух задля подальшого збереження наших автошляхів.

 


«Перевізник зобов'язаний не пізніше, ніж за три доби звернутися до уповноважених Укравтодор підприємств із заявою про видачу погодження маршруту, а в подальшому – до підрозділу Національна поліція України для отримання дозволу на рух», - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що перевірку параметрів транспорту здійснює Укртрансбезпека.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: дорожні знаки ваговий контроль Служба автомобільних доріг Полтавської області
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