Ніч у регіонах: ворог обстріляв Харківщину, Чернігівщину, південь та схід

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 427

Минулої доби рашисти проводили активні бойові дії на Херсонщині й Донбасі, обстрілювали Чернігівщину, Харківщину, південні області та Дніпропетрощину. Про це повідомляють у щоденних звітах голови обласних військових адміністрацій.

Чернігівщина: вночі неподалік прикордонного пункту пропуску Грем’яч зафіксовано вибухи, ймовірно, з міномету.

Харків: обстріли окупантів активізувалися, за ніч зазнали ударів північні райони міста. За попередньою інформацією, постраждав об’єкт критичної інфраструктури, поранено людину. В корпусі ліцею виникла пожежа, поранено людину.

Харківщина: ракетні та артилерійські удари Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах. За добу - 3 загиблих і 4 поранених.

Луганщина: Сєвєродонецьк та Лисичанськ – під обстрілами, застосовувалась авіація. Зруйновано більше десяти багатоповерхівок, приватні будинки, будівля відділу поліції. Загинула людина.





Донеччина: по всій лінії фронту – обстріли: Авдіїіка, Зайцеве, Торецьк, м.Залізне, смт Нью-Йорк, Бахмут, с. Ближня Диліївка, с. Шевченко, с. Первомайське, с. Павлівка. Пошкоджено 21 об’єкт, серед них 6 багатоповерхівок і 6 приватних будинків. Один цивільний загинув, 10 людей поранені.

Дніпропетровщина: ворог вночі знову обстріляв Криворізький район. Влучили по двох селах,. пошкоджена лінія електропередач Люди не постраждали.

Миколаївщина: зранку у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється. У понеділок ввечері й у вівторок зранку обстрілів зазнала Широківська громада. За попередньою інформацією потерпілих немає, інформація щодо пошкоджень уточнюється. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді.

20 червня чотири ракети Х-31А з ворожого винищувача та одна ракета типу Онікс з берегового ракетного комплексу були спрямовані на Очаків та влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті. Потерпілих немає.

Внаслідок обстрілів смт Первомайське Первомайської громади 20 червня зафіксовано пошкодження господарських приміщень, займання господарчої будівлі.

Після ворожих обстрілів вчора у с. Лимани Галицинівської громади виникла пожежа житлового будинку та сухої трави. Потерпілих немає.

Вночі було обстріляно Первомайську громаду. За попередньою інформацією потерпілих немає, пошкоджено будинки.

Херсонщина: активні бойові дії, використання окупантами різної зброї, включаючи ту, що заборонена міжнародною конвенцією. Ситуація в Херсонській області залишається вкрай складною, особливо біля Снігурівки, Зеленодольської громади та на кордоні із Миколаєвом.

Відносно спокійно ніч минула в решті областей.

Нагадаємо, 20 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що росія збільшила до п'яти носіїв крилатих ракет у Чорному морі. Також учора війська російської федерації впродовж трьох годин випустили по Одеській області 14 ракет.