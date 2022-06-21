У селі біля Пирятина знесли погруддя Максиму Горькому

У селі Крячківка, підпорядковане Пирятинській міській раді Лубенського району, знесли погруддя одного із провідних ідеологів комуністичного режиму, російського сталінського письменника Максима Горького (Пєшкова). Про це повідомляє Полтавський офіс Українського інституту національної пам'яті.
Ініціатори демонтажу – ГО «Декомунізація. Україна» та Полтавський офіс Українського інституту національної пам’яті (УІНП). Демонтаж здійснено зусиллями комунальних служб Пирятинської громади.
У Полтавському офісі УІНП нагадали, що у селі Левенцівка Чутівської селищної ради Полтавського району погруддя Горькому перемістили до Державного музею в Путивлі «Парк радянського періоду», а у селі Мануйлівка Козельщинської громади з ініціативи її голови Олександра Троцького музей Горького переформатують на комунальний літературно-краєзнавчий музей.
Нагадаємо, у Кременчуці триває процес дерусифікації. В нашому місті перейменуванню підлягає 136 вулиць. Нині триває громадське обговорення.
Кременчуцький ЦНАП просить підтримати перейменування вулиці на якій розташований
№ 24 від 16 червня 2022Читати номер