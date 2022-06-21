У селі біля Пирятина знесли погруддя Максиму Горькому

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В області залишаються ще декілька пам'ятників та погрудь сталінському письменнику

У селі Крячківка, підпорядковане Пирятинській міській раді Лубенського району, знесли погруддя одного із провідних ідеологів комуністичного режиму, російського сталінського письменника Максима Горького (Пєшкова). Про це повідомляє Полтавський офіс Українського інституту національної пам'яті.

Ініціатори демонтажу – ГО «Декомунізація. Україна» та Полтавський офіс Українського інституту національної пам’яті (УІНП). Демонтаж здійснено зусиллями комунальних служб Пирятинської громади.

«Полтавщина, і зокрема Пирятинський край позбавилися від ще одного радянського імперського маркера. Однак, пам’ятники сталінському трубадуру дотепер бовваніють у місті Решетилівка (територія і власність ТОВ «Бурат-агро») та у селах Середняки Петрівсько-Роменської сільської ради Миргородського району й Загребелля Чорнухинської громади Лубенського району. А ще у населених пунктах Полтавщини досі є чинними 54 назви вулиць на честь Горького», – прокоментував подію регіональний представник УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар.

У Полтавському офісі УІНП нагадали, що у селі Левенцівка Чутівської селищної ради Полтавського району погруддя Горькому перемістили до Державного музею в Путивлі «Парк радянського періоду», а у селі Мануйлівка Козельщинської громади з ініціативи її голови Олександра Троцького музей Горького переформатують на комунальний літературно-краєзнавчий музей.

Нагадаємо, у Кременчуці триває процес дерусифікації. В нашому місті перейменуванню підлягає 136 вулиць. Нині триває громадське обговорення.

Кременчуцький ЦНАП просить підтримати перейменування вулиці на якій розташований