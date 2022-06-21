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У Чорному морі 5 кораблів рф та підводний човен готові до ракетної атаки

Сьогодні, 09:37 Переглядів: 385

 Найближчі дні радять не нехтувати сигналами повітряної тривоги

В Україні залишається високою загроза ракетних ударів. Як  повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, у Чорному морі 5 кораблів та підводний човен готові до ракетної атаки. Наявні в акваторії і 4 Великі десантні кораблі

Напередодні ввечері, 20 червня, радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі програми Фейгін.Live заявляв, що усі шість носіїв крилатих ракет рф вишикувалися в Чорному морі і, швидше за все, готують масований пуск ракет містами України. Про це повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі програми Фейгін. Live на Youtube у понеділок, 20 червня. Він попередив, що російські ракети обов'язково полетять українськими містами, і точно столицею.

«Сьогодні, завтра, післязавтра і після-післязавтра дуже рекомендую нашим громадянам, у тому числі проживаючим у Києві, зокрема на Печерську — не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ось у ці чотири доби точно не треба нехтувати. Краще ховайтеся від гріха», - сказав він.  

Нагадаємо, 20 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що росія збільшила до п'яти носіїв крилатих ракет у Чорному морі. Також учора війська російської федерації  впродовж трьох годин випустили по Одеській області 14 ракет.

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Укрінформ, ілюстративне фото
Теги: війна ракети Чорне море загроза ударів
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