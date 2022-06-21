Рашисти обстріляли Криворізький район - перебито лінію електропередач

Сьогодні, 09:08 Переглядів: 271

На щастя, без людських жертв

20 червня пізно ввечері рашисти обстріляли околиці села Мар‘янське, що в Криворізькому районі на межі з Херсонщиною, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

«Людей не зачепило, ворожий снаряд впав у поле і перебив лінію електропередач. Село частково залишилось без світла, але сьогодні все мають відновити. Внаслідок обстрілу загорівся сухостій, пожежу оперативно загасили», - написав він.

Крім того, минулої ночі окупанти вдарили по Великій Костромці. По житловим будинкам не влучили, ніхто не постраждав.

Зазначається, що наразі в усіх інших районах області ситуація стабільна, ніч в громадах минула тихо.