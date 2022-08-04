У Кременчуці перевіряють інформацію щодо можливого замінування вокзалу (вибухівку не знайшли)

Сьогодні, 15:52 Переглядів: 2 568

У Кременчуці поліція перевіряє інформацію щодо можливого замінування залізничного вокзалу.

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу»

керівник залізничної станції «Кременчук» Інна Дуганець, людей з вокзалу евакуювали

Паніки під час евакуації не було, людей на вокзалі було небагато. Вона також зазначила, що потяг на Івано-Франківськ вже відправився, але з запізненням.

На місці працюють поліція, ДСНС, СБУ.





Оновлено 16.01

Інформацію про те, що надійшло повідомлення про замінування підтвердив міський голова Віталій Малецький.

«Надійшло повідомлення про замінування залізничного вокзалу у Кременчуці та хвиля повідомлень про замінування котиться містами України», - написав він.

Наразі територія навколо вокзалу перекрита, прохання врахувати це при пересуванні містом!





Оновлено 16.35

За інформацією джерел «Телеграфа», вибухівку на вокзалі не знайшли.





Оновлено 16.40

На станції «Кременчук» повідомили, що вокзал поки що закритий, однак на потяги людей пропускають, запізнень поїздів немає.

