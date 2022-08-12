6 м'ячів на двох: «Кремінь» зіграв з юнаками «Інгульця»

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Вчора, 11 серпня, футболісти «Кременя» зіграли з юнаками «Інгульця» у смт.Володимирівка.

«Інгулець» U-19 (Петрове) - «Кремінь» - 1:5

«Кремінь»: Єрмолов, ГНП, Сидоренко, Товкач, Ульянко (ГНП 60), Жданович, Молько, ГНП (П’ятибрат 45), Лісняк, Савіцький, Куць. В.о. головного тренера: Роман Локтіонов.

У першому таймі у обох команд було достатньо моментів, щоб відкрити рахунок у матчі, проте рахунок на табло не змінився. Після перерви команди розігралися і забили на двох 6 голів. Хет-триком у нашій команді відзначився Іван Куць, ще по одному голу на свій рахунок записали Радіон Лісняк і Артем П’ятибрат.