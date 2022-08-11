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Героїв УПА, Маріуполя, Охтирки: у Кременчуці затвердили список з 27 нових назв вулиць

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 508

Остаточне рішення мають затвердити депутати на сесії Кременчуцької міської ради 

Нові назви 30 вулиць Кременчука обговорили на комісії з питань найменування об’єктів топоніміки. Це перший етап деколонізації у нашому місті, в рамках якого планують перейменувати 136 вулиць та провулків.

Голосування тривало з 18 липня до 7 серпня. Всього зібрали 15062 голоси: 85% онлайн (12 789), 15% письмово (2 273).

Віддай свій голос: стартує голосування за перейменування вулиць у Кременчуці
Замість Гвардійської – Гвардійська: встигніть проголосувати за перейменування вулиць Кременчук

    

На комісії розглянули звернення військових та громади щодо перейменування кількох вулиць:

На комісії не визначилися з перейменуванням трьох вулиць: 1905 року, Багратіона та Воїнів-інтернаціоналістів.

Вулицю Воїнів-інтернаціоналістів та Багратіона поки не перейменують
Обираючи нову назву вулиці, звертали увагу, що нова назва вулиці має містити не більше двох слів, щоб внести до державного реєстру. 

Затверджений список комісія передала депутатам Кременчуцької міської ради. Остаточне рішення вони приймуть на сесії 12 серпня.

Перелік 1 черги об’єктів топоніміки Кременчуцької міської територіальної громади, що пропонують перейменувати

1

вулиця 1905 року

не визначилися з назвою

2

проїзд 40-річчя ДАІ

проїзд захисників Азовсталі

3

вулиця 8 Березня

вулиця Євгена Коновальця

4

провулок 8 Березня

провулок Героїв Охтирки

5

проїзд 8 Березня

проїзд Марусі Богуславки

6

вулиця Аерофлотська

вулиця полковника Оксенченка

7

провулок Андрія Головка

провулок Федора Мазуленка

8

вулиця Багратіона

не визначилися з назвою

9

вулиця Баженова

вулиця Херсонська

10

провулок Баженова

провулок Диканський

11

провулок Бєлінського

провулок Ринковий

12

провулок Бородінський

провулок Сергія Петренка

13

провулок Валерія Брюсова

провулок Антіна Кущинського

14

вулиця Ватутіна

вулиця Майора Пугача

15

вулиця Воїнів-інтернаціоналістів

не визначилися з назвою

16

вулиця Гагаріна

вулиця Покровська

17

вулиця Гагаріна (Потоки)

вулиця Пилипа Орлика

18

вулиця Гастелло

вулиця Олександра Корпана

19

вулиця Гвардійська

вулиця Героїв УПА

20

провулок Гвардійський

провулок Національної Гвардії

21

вулиця Генерала Жадова

вулиця Придніпровська чи Алітуська

22

вулиця Генерала Ірінєєва

вулиця Винахідниці Ющенко

23

вулиця Генерала Карбишева

вулиця Сергія Кульчицького

24

тупик Генерала Карбишева

якщо зроблять проїзд, то проїзд Максима Левіна, якщо тупик то Дорожній або Степовий

25

вулиця Генерала Манагарова

вулиця Гетьманська

26

вулиця Генерала Родімцева

вулиця Кременчуцьких артилеристів або Артилеристів Кременучука

27

тупик Германа Титова

тупик Затишний

28

провулок Героїв Бреста

провулок Героїв Маріуполя

29

провулок Глінки

провулок Дмитра Барковського

30

провулок Гомельський

провулок Гостомельський

З 17 серпня стартує голосування за наступні 30 вулиць, що підлягають перейменуванню.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: перейменування декомунізація деколонізація дерусифікація Кременчуцька міська рада
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