Героїв УПА, Маріуполя, Охтирки: у Кременчуці затвердили список з 27 нових назв вулиць

Нові назви 30 вулиць Кременчука обговорили на комісії з питань найменування об’єктів топоніміки. Це перший етап деколонізації у нашому місті, в рамках якого планують перейменувати 136 вулиць та провулків.
Голосування тривало з 18 липня до 7 серпня. Всього зібрали 15062 голоси: 85% онлайн (12 789), 15% письмово (2 273).
На комісії розглянули звернення військових та громади щодо перейменування кількох вулиць:
На комісії не визначилися з перейменуванням трьох вулиць: 1905 року, Багратіона та Воїнів-інтернаціоналістів.
Затверджений список комісія передала депутатам Кременчуцької міської ради. Остаточне рішення вони приймуть на сесії 12 серпня.
|
1
|
вулиця 1905 року
|
не визначилися з назвою
|
2
|
проїзд 40-річчя ДАІ
|
проїзд захисників Азовсталі
|
3
|
вулиця 8 Березня
|
вулиця Євгена Коновальця
|
4
|
провулок 8 Березня
|
провулок Героїв Охтирки
|
5
|
проїзд 8 Березня
|
проїзд Марусі Богуславки
|
6
|
вулиця Аерофлотська
|
вулиця полковника Оксенченка
|
7
|
провулок Андрія Головка
|
провулок Федора Мазуленка
|
8
|
вулиця Багратіона
|
не визначилися з назвою
|
9
|
вулиця Баженова
|
вулиця Херсонська
|
10
|
провулок Баженова
|
провулок Диканський
|
11
|
провулок Бєлінського
|
провулок Ринковий
|
12
|
провулок Бородінський
|
провулок Сергія Петренка
|
13
|
провулок Валерія Брюсова
|
провулок Антіна Кущинського
|
14
|
вулиця Ватутіна
|
вулиця Майора Пугача
|
15
|
вулиця Воїнів-інтернаціоналістів
|
не визначилися з назвою
|
16
|
вулиця Гагаріна
|
вулиця Покровська
|
17
|
вулиця Гагаріна (Потоки)
|
вулиця Пилипа Орлика
|
18
|
вулиця Гастелло
|
вулиця Олександра Корпана
|
19
|
вулиця Гвардійська
|
вулиця Героїв УПА
|
20
|
провулок Гвардійський
|
провулок Національної Гвардії
|
21
|
вулиця Генерала Жадова
|
вулиця Придніпровська чи Алітуська
|
22
|
вулиця Генерала Ірінєєва
|
вулиця Винахідниці Ющенко
|
23
|
вулиця Генерала Карбишева
|
вулиця Сергія Кульчицького
|
24
|
тупик Генерала Карбишева
|
якщо зроблять проїзд, то проїзд Максима Левіна, якщо тупик то Дорожній або Степовий
|
25
|
вулиця Генерала Манагарова
|
вулиця Гетьманська
|
26
|
вулиця Генерала Родімцева
|
вулиця Кременчуцьких артилеристів або Артилеристів Кременучука
|
27
|
тупик Германа Титова
|
тупик Затишний
|
28
|
провулок Героїв Бреста
|
провулок Героїв Маріуполя
|
29
|
провулок Глінки
|
провулок Дмитра Барковського
|
30
|
провулок Гомельський
|
провулок Гостомельський
З 17 серпня стартує голосування за наступні 30 вулиць, що підлягають перейменуванню.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер