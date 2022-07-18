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Віддай свій голос: стартує голосування за перейменування вулиць у Кременчуці

Сьогодні, 07:32 Переглядів: 1 720

 

Голосування триває до 7 серпня

Сьогодні 18 липня о 9.00 на сайті мерії Кременчука стартує голосування за перейменування вулиць. Спочатку розпочнуть з 30 об’єктів топоніміки Кременчуцької міської територіальної громади, що пропонується перейменувати в рамках процесу деколонізації. Голосування триває з 18 липня до 7 серпня (включно). 

Розпочнуть з «радянського пантеону»: які 30 вулиць Кременчука перейменують першими

Для електронного голосування необхідно пройти авторизацію за допомогою системи ID.GOV.UA та проголосувати на сайті мерії за посиланням. 

 

Також приймаються та рахуються голоси громадськості за визначені вулиці, надіслані у письмовому вигляді.

Адреси для прийому письмових пропозицій:

  • виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області: пл. Перемоги, 2, Кременчук
  • департамент «Центр надання адміністративних послуг»: вул. Гагаріна, 14, Кременчук
  • контакт-центри за місцем проживання Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій.

Електронна адреса: Вебпортал Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету за посиланням
Для електронного голосування необхідно пройти авторизацію за допомогою системи ID.GOV.UA.

Заяви надавати обов’язково зазначаючи:
- ПІБ, адреса (місце реєстрації), контактні дані громадянина, який подає пропозицію;
- зміст заяви;
- дата надання пропозиції, а також підпис.

Особа, яка надає заяву, відповідно до ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних» погоджується на обробку її персональних даних з метою опрацювання отриманої від неї інформації. Анонімні пропозиції не розглядаються.

 

Варіанти перейменування 30 вулиць (для перегляду розверніть)

1. вулиця 1905 року

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2. проїзд 40-річчя ДАІ 

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3. вулиця 8 Березня

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4. провулок 8 Березня

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5. проїзд 8 Березня

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6. вулиця Аерофлотська

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7. провулок Андрія Головка

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8. вулиця Багратіона

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9. вулиця Баженова

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10. провулок Баженова

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11. провулок Бєлінського

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12. провулок Бородінський

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13. провулок Валерія Брюсова

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14. вулиця Ватутіна

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15. вулиця Воїнів-інтернаціоналістів

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16. вулиця Гагаріна

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17. вулиця Гагаріна (с. Потоки)

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18. вулиця Гастелло

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19. вулиця Гвардійська

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20. провулок Гвардійський

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21. вулиця Генерала Жадова

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22. вулиця Генерала Ірінєєва

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23. вулиця Генерала Карбишева

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24. тупик Генерала Карбишева

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25. вулиця Генерала Манагарова

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26. вулиця Генерала Родімцева

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27. тупик Германа Титова

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28. провулок Героїв Бреста

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29. провулок Глінки

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30. провулок Гомельський

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Автор: Альона Душенко
Теги: перейменування деколонізація дерусифікація
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