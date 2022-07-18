У Кременчуці зникне університет Нобеля: яка подальша доля навчального закладу

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 909

Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» тепер отримав назву Придніпровський інститут ВНЗ «МАУП». Про це повідомив керівник навчального закладу Вадим Татарінов на офіційній сторінці університету.

- Впродовж 24-х років, починаючи з серпня 1998-го, навчальний заклад був самостійним структурним підрозділом спочатку Дніпропетровської академії управління, бізнесу і права (ДАУБП), згодом Університету імені Альфреда Нобеля. Реалізовували спільні освітні проекти, взаємодіяли і ділились досвідом. Очевидно, станом на сьогодні форми і методи співпраці, які використовувались протягом багатьох років, вичерпали себе. Потрібно було шукати вихід із ситуації, що склалася.., - йдеться у повідомленні.

Наразі прийняте рішення про ліквідацію філії «Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет ім.Альфреда Нобеля».