У Кременчуці зникне університет Нобеля: яка подальша доля навчального закладу

Про ситуацію розповів керівник навчального закладу Вадим Татарінов
Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» тепер отримав назву Придніпровський інститут ВНЗ «МАУП». Про це повідомив керівник навчального закладу Вадим Татарінов на офіційній сторінці університету.
- Впродовж 24-х років, починаючи з серпня 1998-го, навчальний заклад був самостійним структурним підрозділом спочатку Дніпропетровської академії управління, бізнесу і права (ДАУБП), згодом Університету імені Альфреда Нобеля. Реалізовували спільні освітні проекти, взаємодіяли і ділились досвідом. Очевидно, станом на сьогодні форми і методи співпраці, які використовувались протягом багатьох років, вичерпали себе. Потрібно було шукати вихід із ситуації, що склалася.., - йдеться у повідомленні.
Наразі прийняте рішення про ліквідацію філії «Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет ім.Альфреда Нобеля».