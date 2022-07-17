Дітки з інвалідністю у Кременчуці робили сонечок та дарували посмішки

Цими вихідними діти з інвалідністю вперше за довготривалий час змогли разом зібратися та поспілкуватися. Така психологічна підтримка була важливою як діткам, так і їх батькам. Вчора, 16 липня, у штабі оборони дітлахи робили брелки у вигляді сонечок, доручали один одному посмішки та ласували польовою кашею.
Один з організаторів Олег Биков розповів, що вирішили зробити розвантаження для діток з інвалідністю та провести майстер-клас з виготовлення поробок. При цьому у випадку повітряної тривоги дорослі та діти мали б змогу спуститися до укриття, одного з найстаріших будинків міста.
Наталія Чижикова, яка проводила майстер-клас, поділилася, що захопилася фетром близько пів року тому, коли робила янголят військовим.
Так кожне її янголя клали до медичного підсумку, тепер обереги заходяться на передовій із нашими захисниками.
- У дітей все добре вийшло. Із задоволенням ще завітаю до дітей. Сьогодні ми робили сонечок з фетру. З нього можна робити не лише іграшки, а й чохли для окулярів та інше, - додала майстриня.
Заступник керівника Кременчуцького міського товариства інвалідів Ольга Лобанцова додала:
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер