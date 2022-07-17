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Дітки з інвалідністю у Кременчуці робили сонечок та дарували посмішки

Сьогодні, 22:03 Переглядів: 94

 Батьки та діти вперше за довготривалий час зібралися великою компанією

Цими вихідними діти з інвалідністю вперше за довготривалий час змогли разом зібратися та поспілкуватися. Така психологічна підтримка була важливою як діткам, так і їх батькам. Вчора, 16 липня, у штабі оборони дітлахи робили брелки у вигляді сонечок, доручали один одному посмішки та ласували польовою кашею.
 
Один з організаторів Олег Биков розповів, що вирішили зробити розвантаження для діток з інвалідністю та провести майстер-клас з виготовлення поробок. При цьому у випадку повітряної тривоги дорослі та діти мали б змогу спуститися до укриття, одного з найстаріших будинків міста.
 
Наталія Чижикова, яка проводила майстер-клас, поділилася, що захопилася фетром близько пів року тому, коли робила янголят військовим.

Майстриня від колективу отримала свого янгола охоронця
Майстриня від колективу отримала свого янгола охоронця

Так кожне її янголя клали до медичного підсумку, тепер обереги заходяться на передовій із нашими захисниками.

Ось такі янголятка оберігають наших воїнів
Ось такі янголятка оберігають наших воїнів

- У дітей все добре вийшло. Із задоволенням ще завітаю до дітей. Сьогодні ми робили сонечок з фетру. З нього можна робити не лише іграшки, а й чохли для окулярів та інше, - додала майстриня.

Заступник керівника Кременчуцького міського товариства інвалідів Ольга Лобанцова додала:

- Ми з такою дружньою компанією прийшли. Чарівна Наталія провела нам такий майстер-клас. Ми всі скучили один за одним, побачилися як батьки, так і діти, це була довгоочікувана зустріч. Соціалізація та спілкування, ще й завжди приємно ходити в гості.
Спочатку був карантин, далі повномасштабна війна. Діти постійно знаходяться у стані тривоги, а такі зустрічі дарують емоції дітям та дорослим.

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Автор: Альона Душенко
Теги: діти майстер-клас
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