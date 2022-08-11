Мешканці провулку Дорожного прохають перейменувати вулицю на честь загиблого воїна з Кременчука

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 304

Мешканці провулка Дорожного у Кременчуці надіслали колективне звернення до комісії з питань найменування об’єктів топоніміки. Вони прохали розглянути можливість перейменувати провулок на честь загиблого військового льотчика Сергія Мехеди. Цей провулок не входить до списку перейменування в рамках деколонізації, проте члени комісії підтримали прагнення громади перейменувати провулок де жив Сергій Мехеда на його честь.

Провулок найближчим часом може отримати нову назву - провулок Капітана Мехеди. Остаточне рішення залишається за депутатами Кременчуцької міської ради, які розглянуть питання про перейменування на сесії, яка відбудеться 12 серпня.

40-річний кременчужанин Сергій Мехеда, штурман ланки, льотчик вертолітної ланки загинув 16 червня внаслідок обстрілу та падіння Мі-8. Батько трьох дітей міг залишитися вдома, але Сергій вирішив захистити свій дім, своїх дітей та свою країну від російської навали.