Назавжди залишився у небі: Кременчук попрощався з воїном Сергієм Мехедою

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 1 359

Ще один вихованець Кременчуцького льотного коледжу став лицарем небесної варти

Сьогодні, 20 червня, у Кременчуці попрощався із льотчиком, капітаном Сергієм Мехедою. 40-річний кременчужанин, штурман ланки, льотчик вертолітної ланки загинув 16 червня внаслідок обстрілу та падіння Мі-8. Батько трьох дітей міг залишитися вдома, але Сергій вирішив захистити свій дім, своїх дітей та свою країну від російської навали.

Напередодні у Полтаві біля Свято-Успенського собору відбулася панахида за загиблими військовими з Полтавщини. 18 червня панахиду за загиблими воїнами Олександром Нехаєвим (39-річний воїн з Пирятинської громади) та Сергієм Мехедою провели єпископ Полтавський і Кременчуцький Федір та духовенство.

А вже сьогодні відбулося прощання у Міському палаці культури. Попрощатися з льотчиком прийшли бойові побратими, рідні, знайомі та представники влади: міський голова Віталій Малецький разом з дружиною Мариною, заступники Володимир Пилипенко, Дмитро Кравченко та Руслан Проценко, секретар міськради Юрій Гриценко.

Сергій Мехеда народився 22 вересня 1981 року у Кременчуці. Навчався у 26 школі, згодом закінчив Кременчуцький льотний коледж.

- Дуже добрий, чуйний, позитивний. Прикро, що так сталося. Ми з ним з першого класу навчалися, сиділи за однією партою. Як всі діти не завжди робили уроки, списували один в одного. Прикро, що так сталося…тяжка втрата - розповів однокласник Валерій Гонтар, який разом з Сергієм сидів за однією партою.

З перших днів російсько-української війни Сергій Мехеда став на захист рідної землі, не стояв осторонь із перших днів повномасштабного наступу рф. Так, Указом президента від 26 березня 2022 року Сергій був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Сергій неодноразово виконував бойові вильоти в гарячі райони, куди під обстрілами доставляв боєприпаси нашим воїнам, а на зворотному шляху евакуйовував поранених до медичних закладів. В останньому польоті Сергій Мехеда назавжди залишився у небі…

Бойовий побратим ледь стримуючи сльози розповів, що був знайомий із Сергієм близько двох років.

- Знайомі з Сергієм близько двох років, але за час служби складалося враження, що я знаю його все життя. Це важка втрата для всіх нас... Він був справжнім товаришем, патріотом своєї країни, надійним другом. Загинув у бою, захищаючи свою країну. Такому товаришу можна було довіритись. Як справжній військовий, він не відмовлявся від особливих завдань, було багато місій, як батько трьох дітей, він міг відмовитися. Усі задачі, пов’язані з вогневим ураженням противника, зупиненням маси орди, яка, як саранча, лізли у будинки, міста та села мирних українських людей. Він не міг допустити, щоб ця орда прийшла в наше місто, - розповів побратим.

Сергій Мехеда нагороджений не лише орденом «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня, а й особистою зброєю за виконання операції з головним розвідувальним управлінням.

Ще один військовий з позивним Художник зауважив, що таких людей, як Сергій, дуже мало. Господарник, виховував двох доньок, дуже мріяв про синочка й кілька років тому на світ з’явилася третя дитина. Сергій міг не йти на війну, проте обрав захист рідних та батьківщини.

- Під Донецькою областю за Слов'янськ був збитий його гелікоптер Мі-8. І наш Серьожка загинув… У нього залишилася дружина, троє дітей і матір. Він так дуже хотів собі сина. Півтора роки назад у нього народився син, також Сергійко, але виховувати його, дивитися, як зростають діти – Сергій не зможе. Окрім ордену Богдана Хмельницького, його нагороджено іншими відзнаками. Зараз командування частини авіаполку представила його до нагороди, але, на жаль, ця нагорода буде посмертно. Знав його особисто і скажу, що таких, як він, мало. Наш льотний коледж виховує добрих фахівців. На жаль, льотчики гинуть у небі, але нам доводиться їх проводжати на землі, - додав військовий.

Це вже третій вихованець Кременчуцького льотного коледжу, який загинув під час повномасштабного наступу росії. З 24 лютого Кременчук попрощався з Костянтином Зебницьким та Олегом Гегечкорі.

На колінах кременчужани провели військового в останню путь. Поховали Сергія Мехеду на Свіштовському цвинтарі на Алеї Героїв.