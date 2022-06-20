Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Українські воїни успішно відбили штурм росіян на Донеччині - Генштаб

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 263

 

Зокрема, українські захисники звели нанівець спроби штурмових дій ворога в районах населених пунктів Мирна Долина та Біла Гора

У районі Богородичного та Миколаївки на Донеччині українські воїни успішно відбили ворожий штурм. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

Зокрема, на Харківському напрямку ворог, з метою виявлення слабких місць в обороні наших військ, безуспішно намагався вести розвідку боєм неподалік Ртищівки. Крім того, зафіксовано обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Українка, Коробочкіне, Михайлівка та Петрівка.

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Грушуваха, Велика Комишуваха, Краснопілля та Долина. В районі населеного пункту Богородичне наші захисники успішно відбили ворожий штурм.

Зазначається, що на Краматорському напрямку ворог активних дій не вів.

Крім того, на Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по підрозділах українських військ.

Противник також завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Устинівка та Лисичанськ.

Водночас, артилерійські обстріли цивільної інфраструктури зафіксовано неподалік Лисичанська, Гірського та Устинівки. Тривають бойові дії за контроль над містом Сєвєродонецьк. Крім того, українські воїни звели нанівець спроби штурмових дій ворога в районах населених пунктів Мирна Долина та Біла Гора.

Також на Бахмутському напрямку під прикриттям артилерійських обстрілів в районі населеного пункту Миколаївка намагалася діяти диверсійно-розвідувальної група противника.

У результаті вогневого ураження, отриманого від наших воїнів, вона відступила. У подальшому ворог здійснив спробу штурму, успіху не мав.

Крім того, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Покровське. Завдали авіаударів неподалік Малорязанцевого та Білогорівки.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Генштаб війна зведення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 24 від 16 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх