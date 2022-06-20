Українські воїни успішно відбили штурм росіян на Донеччині - Генштаб

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Зокрема, українські захисники звели нанівець спроби штурмових дій ворога в районах населених пунктів Мирна Долина та Біла Гора

У районі Богородичного та Миколаївки на Донеччині українські воїни успішно відбили ворожий штурм. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

Зокрема, на Харківському напрямку ворог, з метою виявлення слабких місць в обороні наших військ, безуспішно намагався вести розвідку боєм неподалік Ртищівки. Крім того, зафіксовано обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Українка, Коробочкіне, Михайлівка та Петрівка.

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Грушуваха, Велика Комишуваха, Краснопілля та Долина. В районі населеного пункту Богородичне наші захисники успішно відбили ворожий штурм.

Зазначається, що на Краматорському напрямку ворог активних дій не вів.

Крім того, на Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по підрозділах українських військ.

Противник також завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Устинівка та Лисичанськ.

Водночас, артилерійські обстріли цивільної інфраструктури зафіксовано неподалік Лисичанська, Гірського та Устинівки. Тривають бойові дії за контроль над містом Сєвєродонецьк. Крім того, українські воїни звели нанівець спроби штурмових дій ворога в районах населених пунктів Мирна Долина та Біла Гора.

Також на Бахмутському напрямку під прикриттям артилерійських обстрілів в районі населеного пункту Миколаївка намагалася діяти диверсійно-розвідувальної група противника.

У результаті вогневого ураження, отриманого від наших воїнів, вона відступила. У подальшому ворог здійснив спробу штурму, успіху не мав.

Крім того, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Покровське. Завдали авіаударів неподалік Малорязанцевого та Білогорівки.