Росіяни вкотре перенесли «добровільне» приєднання окупованих територій

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До того ж часу росіяни планують налагодити на півдні російське «правове поле» та запустити навчальний рік

За даними розвідки, масовий спротив на окупованих територіях зірвав росіянам плани щодо «добровільного» приєднання регіонів і його вкотре перенесли – на осінь. про цевідомили у Центрі національного спротиву.

- За новими планами росіяни мають на меті поступово змінювати військову адміністрацію на т.з. цивільну. Проте через спротив місцевих дедлайн щодо імітації налагодження мирного життя вкотре перенесено. Тепер на осінь, - йдеться у повідомленні.

До того ж часу росіяни планують налагодити на півдні російське «правове поле» та запустити навчальний рік. Останнє, зокрема, за допомогою викладачів з окупованого Криму, адже більшість місцевих викладачів відмовляються співпрацювати або залишили регіон.

Сили спецоперацій наголошують: попри репресії місцеві продовжують спротив, тому про ніяке «добровільне» приєднання мова не йде.

- При цьому, враховуючи, що спротив має зростаючу тенденцію, то скоріш за все росіянам й далі прийдеться переносити кінцевий термін передачі влади «цивільній адміністрації», тобто купці колаборантів, - йдеться в повідомленні.