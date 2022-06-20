Росіяни вкотре перенесли «добровільне» приєднання окупованих територій

До того ж часу росіяни планують налагодити на півдні російське «правове поле» та запустити навчальний рік
За даними розвідки, масовий спротив на окупованих територіях зірвав росіянам плани щодо «добровільного» приєднання регіонів і його вкотре перенесли – на осінь. про цевідомили у Центрі національного спротиву.
До того ж часу росіяни планують налагодити на півдні російське «правове поле» та запустити навчальний рік. Останнє, зокрема, за допомогою викладачів з окупованого Криму, адже більшість місцевих викладачів відмовляються співпрацювати або залишили регіон.
Сили спецоперацій наголошують: попри репресії місцеві продовжують спротив, тому про ніяке «добровільне» приєднання мова не йде.
№ 24 від 16 червня 2022Читати номер