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СБУ затримала російського диверсанта, який планував влаштувати вибухи на залізниці

Сьогодні, 21:35 Переглядів: 310

 

Зловмисник мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових

У Чернівцях контррозвідка Служби безпеки України затримала російського диверсанта, який прибув з Близького сходу готувати вибухи на залізниці та логістичних складах. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Контррозвідка затримала зловмисника під час багатоетапної спецоперації. За даними слідства, він перебував на агентурному зв’язку з підконтрольними росії спецслужбами «ДНР». Чоловік мав паспорт громадянина України та прописку в Києві, але тривалий час перебував на «консервації» в одній з близькосхідних країн.

СБУ розповідає, що після початку повномасштабного російського вторгнення агент отримав від своїх кураторів завдання прибути в Україну для збирання розвідданих про транспортні канали постачання озброєння та військової техніки. Також слідчі з'ясували, що зловмисник мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів у Чернівецькій області.

За даними спецслужби, зловмисник мав використати зібрані дані для диверсій, зокрема на об’єктах залізниці та логістичних складах. Чоловіку повідомили про підозру за частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу. За це загрожує від 8 до 15 років тюрми з можливою конфіскацією майна. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зараз триває розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших людей, які причетні до розвідки і диверсій проти України.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: СБУ диверсанти
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