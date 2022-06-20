Відпустку цього літа планують лише 11% українців

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 78

За даними опитування кадрового порталу grc.ua, цього року літню відпустку планує рекордно низька кількість українців — лише 11%.

Так, за даними опитування, проведеного у червні, майже половина респондентів (47%) вважають, що зараз не час для відпочинку та радощів. Чверть (23%) взагалі втратили роботу через війну, тому ні можливості, ні бажання відпочивати не мають.

Нині перебувають за кордоном 9% опитаних; 6% - вже перебувають у відпустці, утім, вимушеній та безоплатній. Ще 3% не планують відпочинку через побоювання втратити роботу.

Наразі відпочивати збираються лише 11% опитаних. З них тільки 1% має намір поїхати на відпочинок за кордон. Більшість віддають перевагу внутрішньому туризму.