У Запорізькій області коза знешкодила кількох окупантів

У селі Кінські Роздори, що у Запорізькій області, коза травмувала кількох військових рф, зачепивши їхні ж «розтяжки» з гранатами.
Курйозний випадок трапився в місцевій лікарні, розповіли в Головному управлінні розвідки.
Усього на території медичного закладу в Кінських Роздорах розмістились 40 окупантів.
Військові рф встановили «кругову оборону» і по периметру лікарні розставили вибухові пристрої у вигляді «розтяжок».
Окупанти пошкодували про це після того, як до лікарні завітала коза із сусіднього господарства.
Перелякана тварина хаотично пересувалась територією і випадково «знешкодила» декілька гранат.
Через це спрацювала ланцюгова реакція і кілька російських військових отримали поранення різного ступеню тяжкості.
№ 24 від 16 червня 2022Читати номер