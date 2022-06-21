У Запорізькій області коза знешкодила кількох окупантів

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 1 115

У селі Кінські Роздори, що у Запорізькій області, коза травмувала кількох військових рф, зачепивши їхні ж «розтяжки» з гранатами.

Курйозний випадок трапився в місцевій лікарні, розповіли в Головному управлінні розвідки.

Усього на території медичного закладу в Кінських Роздорах розмістились 40 окупантів.

Військові рф встановили «кругову оборону» і по периметру лікарні розставили вибухові пристрої у вигляді «розтяжок».

Окупанти пошкодували про це після того, як до лікарні завітала коза із сусіднього господарства.

Перелякана тварина хаотично пересувалась територією і випадково «знешкодила» декілька гранат.

Через це спрацювала ланцюгова реакція і кілька російських військових отримали поранення різного ступеню тяжкості.