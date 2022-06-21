ЄС планує погодити виділення Україні $9,5 млрд допомоги цього тижня

Сьогодні, 07:33 Переглядів: 181

Пропозиція, ймовірно, буде готова пізніше цього тижня, а лідери ЄС мають зустрітися 23-24 червня, щоб обговорити план реконструкції України та її заявку на членство у блоці

Найближчими днями Європейський Союз завершить погодження деталей фінансової допомоги для України в розмірі 9,5 мільярда доларів. Про це пише Bloomberg з посиланням на чиновників ЄС.

Нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з кредитів на 25 років з 10-річним пільговим періодом для відшкодування основної суми. Водночас наголошується, що відсоткові платежі покриватимуться з бюджету ЄС.

Держави-члени нададуть близько 8 мільярдів євро. За словами чиновників, решта надійде з бюджету ЄС. За прогнозом, перша виплата з цієї допомоги відбудеться цього літа.