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ЄС планує погодити виділення Україні $9,5 млрд допомоги цього тижня

Сьогодні, 07:33 Переглядів: 181

 

Пропозиція, ймовірно, буде готова пізніше цього тижня, а лідери ЄС мають зустрітися 23-24 червня, щоб обговорити план реконструкції України та її заявку на членство у блоці

Найближчими днями Європейський Союз завершить погодження деталей фінансової допомоги для України в розмірі 9,5 мільярда доларів. Про це пише Bloomberg з посиланням на чиновників ЄС.

Нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з кредитів на 25 років з 10-річним пільговим періодом для відшкодування основної суми. Водночас наголошується, що відсоткові платежі покриватимуться з бюджету ЄС.

Держави-члени нададуть близько 8 мільярдів євро. За словами чиновників, решта надійде з бюджету ЄС. За прогнозом, перша виплата з цієї допомоги відбудеться цього літа.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: допомога гроші
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