У Полтаві прощаються з воїном Сергієм Мехедою, якого поховають у Кременчуці

Сьогодні, 18 червня, об 11.00 біля Свято-Успенського собору відбудеться прощання із двома захисниками, які загинули за Україну.
Солдат Нехаєв Олександр Іванович загинув 11 червня. 39-річного захисника поховають у Пирятині.
Капітан Мехеда Сергій Олександрович загинув 16 червня. 40-річного військового поховають у Кременчуці.
У березні військовий був нагороджений орденом «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
Прощання у Кременчуці орієнтовно відбудеться у понеділок, 20 червня.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер