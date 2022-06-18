У Полтаві прощаються з воїном Сергієм Мехедою, якого поховають у Кременчуці

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Військовий загинув 16 червня

Сьогодні, 18 червня, об 11.00 біля Свято-Успенського собору відбудеться прощання із двома захисниками, які загинули за Україну.

Солдат Нехаєв Олександр Іванович загинув 11 червня. 39-річного захисника поховають у Пирятині. Капітан Мехеда Сергій Олександрович загинув 16 червня. 40-річного військового поховають у Кременчуці. У березні військовий був нагороджений орденом «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Прощання у Кременчуці орієнтовно відбудеться у понеділок, 20 червня.

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