З війни в Україні тікають не тільки російські солдати, а й офіцери

російські командири просто складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще. Про це йдеться у новій телефонній розмові російського окупанта, яку перехопила СБУ.
Жінка хоч і радіє перспективі повернення, але просить чоловіка не тікати, адже це буде вважатися дезертирством. Але той, будучи мобілізованим в «лнр», усвідомлює, що офіційно його взагалі немає на цій війні.
Зате тепер він на прикладі своїх командирів знає ціну міфу, за яким «росіяни своїх не кидають». Навпаки – вони залишають навіть тіла своїх загиблих на війні, а це вже понад 33 тис. загарбників.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер