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З війни в Україні тікають не тільки російські солдати, а й офіцери

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 480

 

Зате тепер він на прикладі своїх командирів знає ціну міфу, за яким «росіяни своїх не кидають»

російські командири просто складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще. Про це йдеться у новій телефонній розмові російського окупанта, яку перехопила СБУ.

- Наше командование уехало. Ну, не уехали, а побросали оружие. Говорят: «Мы воевать не пойдём». Их будут менять, если не поменяют, то нас отвезут домой… Один из начальства вообще в россию с*бался, – розповідає загарбник своїй дружині.

Жінка хоч і радіє перспективі повернення, але просить чоловіка не тікати, адже це буде вважатися дезертирством. Але той, будучи мобілізованим в «лнр», усвідомлює, що офіційно його взагалі немає на цій війні.

- Мы нигде не числимся, нигде. Поверь мне… Как сказал командир Ушаков, мы здесь – «мясо», отвлекающий манёвр. Нигде, даже в России не фиксируется, что мы здесь находимся, – обурено пояснює окупант.

Зате тепер він на прикладі своїх командирів знає ціну міфу, за яким «росіяни своїх не кидають». Навпаки – вони залишають навіть тіла своїх загиблих на війні, а це вже понад 33 тис. загарбників.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна рашисти
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