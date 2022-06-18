З війни в Україні тікають не тільки російські солдати, а й офіцери

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Зате тепер він на прикладі своїх командирів знає ціну міфу, за яким «росіяни своїх не кидають»

російські командири просто складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще. Про це йдеться у новій телефонній розмові російського окупанта, яку перехопила СБУ.

- Наше командование уехало. Ну, не уехали, а побросали оружие. Говорят: «Мы воевать не пойдём». Их будут менять, если не поменяют, то нас отвезут домой… Один из начальства вообще в россию с*бался, – розповідає загарбник своїй дружині.

Жінка хоч і радіє перспективі повернення, але просить чоловіка не тікати, адже це буде вважатися дезертирством. Але той, будучи мобілізованим в «лнр», усвідомлює, що офіційно його взагалі немає на цій війні.

- Мы нигде не числимся, нигде. Поверь мне… Как сказал командир Ушаков, мы здесь – «мясо», отвлекающий манёвр. Нигде, даже в России не фиксируется, что мы здесь находимся, – обурено пояснює окупант.

Зате тепер він на прикладі своїх командирів знає ціну міфу, за яким «росіяни своїх не кидають». Навпаки – вони залишають навіть тіла своїх загиблих на війні, а це вже понад 33 тис. загарбників.